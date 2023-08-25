Слон і Моська. Науковці показали, як крихітний павук поїдає мишу в 10 разів більшу за себе (відео)

Страхітливі кадри того, як 1,4-сантиметровий павук з легкістю розправляється з майже 10-сантиметровим гризуном.

Більшість павуків навряд чи можна назвати небезпечними для людини, зокрема й горезвісна благородна помилкова вдова (Steatoda nobilis). Однак крихітний павук, не здатний нашкодити людині, насправді є грізним хижаком для вельми великих порівняно зі своїми розмірами хребетних, наприклад, ящірок, кажанів, а тепер, як показує відео, і землерийок, пише Science Alert.

Авторам дослідження вдалося зафіксувати жахливі миті життя карликової землерийки (Sorex minutus), яка стала жертвою павука-несправжньої вдови. Попри свою назву, карликові землерийки здаються гігантами порівняно з павуками — довжина дорослої особини досягає близько 5 сантиметрів плюс хвіст довжиною близько 4 сантиметрів. Простими словами, тварина втричі довша за павука-несправжню вдову — всього 1,4 сантиметра, не враховуючи хвоста, і важить у 10 разів більше.

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Оскільки помилкові вдови не мають розмірів тарантулів, які можуть змагатися з хребетними, їм доводиться полювати, використовуючи комбінацію потужної отрути й міцного шовку. Саме це і зафіксував на камеру зоолог з Університету Голуея Доун Стерджесс у власному будинку в місті Чичестер на півдні Англії.

На кадрах видно павутину шляхетної несправжньої вдови, розташовану за вікном, у яку потрапила карликова землерийка. Зоолог зазначає, що перебуваючи в павутині, землерийка все ще залишалася живою, хоча й зробила лише кілька легких рухів на початку відео. Передбачається, що це пов'язано з тим, що тварина була паралізована потужною нейротоксичною отрутою, яка негайно викликає нервово-м'язовий параліч.

На відео також видно, як павук раз у раз пересувається взад-вперед між жертвою і кроквами над вікном, використовуючи шовк, щоб підняти землерийку вгору приблизно на 25 сантиметрів. Знадобилося 25 хвилин, щоб павук зміг підняти жертву на крокви, обгорнув землерийку шовком, а потім харчувався нею три дні. Після цього він просто скинув із павутини те, що залишилося від землерийки.

Зоолог зазначає, що до цього моменту рештки тварини являли собою не що інше, як хутро, кістки та шкіру. Зазначимо, що досі не зрозуміло, як павуку вдалося зловити землерийку спочатку, проте зоолог припускає, що це сталося зовсім не випадково.

Дослідники зазначають, що це третій звіт за останні 5 років про те, як шляхетна несправжня вдова спіймала хребетне. Їхні методи полювання вказують на адаптацію до "звичного хижацтва хребетних".

За словами провідного автора дослідження, зоолога з Університету Голуея Мішеля Дюгона, це відео стало ще однією демонстрацією того, що шляхетна хибна вдова насправді чудово пристосована до знищення великої здобичі, використовуючи потужну отруту, міцний шовк і складну мисливську поведінку.

Автори дослідження зазначають, що це перший задокументований випадок, коли член сімейства павуків Theridiidae полював на землерийку в Ірландії або Великій Британії, а також перший випадок, коли будь-який вид несправжньої вдови в принципі полював на землерийку.

Шляхетна помилкова вдова родом з Мадейри й Канарських островів, але за останнє століття стала інвазивним видом у кількох інших частинах світу. Укус благородної несправжньої вдови може бути вельми болючим для людини, він не смертельний для людини та не становить особливого ризику для здоров'я людини.

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