Від своїх історичних коренів до сучасних варіацій, смузі еволюціонували від простих фруктових сумішей до індивідуальних, насичених поживними речовинами творінь, які задовольняють різноманітні смаки та харчові потреби.

Смузі — зручний і смачний спосіб включення основних фруктів і овочів у здоровий раціон — спонукав до вивчення їхнього впливу на поживні властивості, особливо в контексті поєднання інгредієнтів. Дослідники з Каліфорнійського університету в Девісі наважилися з'ясувати складну взаємодію компонентів смузі на засвоєння поживних речовин, пише Medical Xpress.

Їхні дослідження зосереджені на вивченні поліфенолоксидази (PPO), ферменту, що міститься в різних фруктах і овочах, та його впливу на засвоєння флаванолів в організмі.

Флаваноли, клас біологічно активних сполук, пов'язаних із серцево-судинним та когнітивним здоров'ям, містяться у звичайних інгредієнтах смузі, таких як яблука, груші, чорниця, ожина, виноград та какао.

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Головний дослідник Хав'єр Оттавіані (Javier Ottaviani), який очолив дослідницьку ініціативу як директор Core Laboratory of Mars Edge, і одночасно обіймав посаду наукового співробітника на кафедрі харчування Каліфорнійського університету в Девісі, висловив їхнє завдання. Фокус дослідження полягав у розшифровці прагматичних наслідків звичайних харчових продуктів, таких як смузі на основі бананів, на засвоєння флаванолів після споживання.

Інтрига команди зосередилася на гіпотезі, що свіжоприготовані смузі, наповнені фруктами, наділеними PPO, можуть впливати на доступність флаванолів для поглинання організмом Фото: Simply Recipes

Поліфенолоксидаза, природний компонент таких фруктів, як яблука та банани, каталізує реакцію підрум'янення, яка матеріалізується, коли ці продукти взаємодіють з повітрям або зазнають фізичного впливу. Інтрига команди зосередилася на гіпотезі, що свіжоприготовані смузі, наповнені фруктами, наділеними PPO, можуть впливати на доступність флаванолів для поглинання організмом.

У межах структурованого режиму учасники вживали два різних смузі — один із них містив банани з притаманною їм високою активністю PPO, а інший — суміш ягід, відомих своєю порівняно низькою активністю ППО. Як додатковий компонент учасники також приймали капсулу флаванолу. Аналіз зразків крові та сечі полегшив кількісне визначення рівнів флаванолу після споживання.

Несподівано виявилося, що споживання бананового смузі викликало дивовижне зниження рівня флаванолу в організмі на 84%, що різко контрастує з показниками контрольної групи. Оттавіані наголосив на ключовому значенні цього спостереження, виділивши далекосяжний вплив кулінарних методик на засвоєння харчових сполук.

Основна рекомендація, встановлена Академією харчування та дієтології, передбачає щоденне споживання флаванолу від 400 до 600 міліграмів для оптимального кардіометаболічного здоров'я. Оттавіані пропагував підхід до створення смузі, гармонізуючи багаті на флаванол фрукти, наприклад, ягоди, з аналогами з низькою активністю PPO, такими як ананас, апельсини, манго або йогурт.

Варто зазначити, що прихильники бананів залишаються непохитними, однак тим, хто більше любить фрукти з високою активністю PPO, рекомендовано утримуватися від їхнього поєднання з багатими на флаванол продуктами, такими як ягоди, виноград і какао.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.