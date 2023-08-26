На космічному телескопі Вебб сталася аварія: як це вплине на його роботу

В одному з чотирьох приладів космічної обсерваторії вчені виявили невелику аномалію.

Згідно з повідомленням NASA, зараз триває розслідування причин збою в роботі приладу MIRI, призначеного для отримання зображень у середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання. Вчені заявили, що, хоча це неприємний інцидент, але телескоп Вебб продовжить свої наукові дослідження далекого космосу, пише Space.

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Космічний телескоп Вебб має надважливе значення для астрономів, адже за його допомогою вчені можуть досліджувати найдальші куточки видимого Всесвіту. Тому будь-яка проблема, що виникла в приладах цього телескопа, викликає серйозну тривогу. Річ у тім, що обсерваторія на розташована на відстані в 1,5 млн км від Землі, і поки що немає можливості відправити до неї безпілотну або пілотовану місію для виправлення виявлених проблем.

За рік роботи цієї обсерваторії, вона вже неодноразово стикалася з порушеннями роботи приладів, але за допомогою дистанційного керування із Землі ці проблеми вирішувалися.

Учені зараз вивчають причини появи нового збою в роботі приладу MIRI, де виникала невелика аномалія. Один із чотирьох режимів спостереження MIRI став отримувати менше світла, ніж раніше. Попереднє дослідження інциденту показало, що це не несе загрози для роботи телескопа Вебб. Але ця аномалія може вплинути на час експозиції, необхідний при перемиканні приладу в конкретний режим, який постраждав.

За рік роботи цієї обсерваторії, вона вже неодноразово стикалася з порушеннями роботи приладів, але за допомогою дистанційного керування із Землі ці проблеми вирішувалися Фото: space.com

Цей режим спостереження називається спектроскопією середньої роздільної здатності, і за його допомогою прилад MIRI має дані про молекули і пил, які знаходяться в протопланетних дисках, що оточують зірки. Саме тут утворюються планети. За словами вчених з NASA, новий збій може також трохи вплинути на якість зображень.

Інший режим MIRI, який називається спектрографією низької роздільної здатності, працює нормально. Але ще один режим, званий коронографічним фотографуванням, працює не так як потрібно. З його допомогою телескоп Вебб може знаходити нові планети.

Згідно з повідомленням NASA, всі ці проблеми, які спробують усунути вчені, не вплинули на загальну працездатність космічної обсерваторії. Решта три головні прилади телескопа Вебб працюють добре, і він продовжує збирати дані про далекий космос.

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