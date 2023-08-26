Як глибоко можуть запливати великі акули в пошуках їжі: вчені з'ясували це (фото)

Дослідження стосувалося такого великого виду морських хижих риб, як білопера сіра акула.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Marine Ecology Progress Series, показало, як глибоко можуть запливати білопері сірі акули, які люблять теплу воду, у пошуках здобичі, пише Phys.

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Такий великий вид морських риб, як білопера сіра акула мешкає в тропічних водах Індійського і Тихого океанів. Їх часто можна зустріти біля коралових рифів. Довжина цих акул рідко перевищує 3 метри.

Автори дослідження вивчали поведінку цих акул у водах Індійського океану. Зокрема, їх цікавило, як глибоко ці хижі риби можуть пірнати в пошуках їжі. Для цього акулам прикріпили спеціальні датчики, які реєстрували глибину занурення і температуру навколишньої води. Саме дослідження проводилося протягом півроку.

За словами вчених, білопері сірі акули використовують навколишню воду для регулювання температури свого тіла, і проводять більшу частину часу плаваючи в теплих водах на невеликій глибині. Але раніше було відомо, що хижаки можуть пірнати на велику глибину в пошуках здобичі. Вчені знали, що вони можуть занурюватися на глибину понад 200 метрів, але наскільки глибоко вони запливають?

Як показали результати дослідження, відповіддю на це питання є таке значення — 750 метрів. І це при тому, що тут температура води дуже низька.

Як показали результати дослідження, ці великі акули можуть запливати на глибину 750 метрів Фото: Wikipedia

Виявилося, що акули переміщуються так глибоко тільки коли океан добре освітлюється сонячним світлом. Це пов'язано з тим, що вдень багато видів дрібних риб та інших морських тварин, які є здобиччю акул, спускаються на велику глибину, щоб врятуватися від хижаків. Тому акулам доводиться так глибоко пірнати.

З іншого боку, вночі для харчування акул немає перешкод, адже їхня здобич піднімається ближче до поверхні океану. Також, за словами вчених, ці великі акули під час глибоких занурень можуть харчуватися навіть тими тваринами і рибами, які ніколи не випливають на невелику глибину.

Як показує дослідження, білопері сірі акули дуже швидко спускаються вниз, недовго полюють за здобиччю, а потім так само швидко повертаються до звичного середовища проживання.

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