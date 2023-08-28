Перевернули еволюцію з ніг на голову. Насправді перші гомініди з'явилися в Європі

Ці нові дані підтверджують гіпотезу про те, що гомініди походять з Європи і розселилися в Африці.

Нещодавнє дослідження відкрило новий вид мавп, визначений як Anadoluvius turkae, який потенційно може змінити наявний наратив про наше еволюційне походження. Результати нещодавнього дослідження вказують на те, що ця скам'яніла мавпа, знайдена на стародавній ділянці в Туреччині, якій 8,7 мільйона років, пропонує інтригуючий сценарій: можливість того, що попередники людей і африканських мавп зазнали еволюційних трансформацій в Європі до їхньої остаточної міграції в Африку — явище, яке, як припускають, відбулося між 9 і 7 мільйонами років тому, пише IFLScience.

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Ключовим елементом цього аналізу став напрочуд добре збережений частковий череп, знайдений у 2015 році. Збереженість дозволила дослідницькій групі використати спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для оцінки еволюційних зв'язків. Ретельне вивчення особливостей скам'янілості показало, що гіпотетичні розміри A. turkae приблизно відповідали б розмірам міцного самця шимпанзе або самки горили.

Віднісши цей зразок до категорії ранніх гомінідів, яка охоплює африканських мавп, включаючи шимпанзе, горил і бонобо, дослідники наголосили, що найдавніші відомі люди мають африканське походження. А проте дослідницька група стверджує, що ця нещодавно знайдена скам'янілість підтверджує думку про те, що предки як африканських мавп, так і людей проживали в Європі до їхньої еміграції в Африку.

Професор Девід Бегун, співробітник кафедри антропології Університету Торонто, зазначив: "Наші знахідки також свідчать про те, що гомініди не лише еволюціонували в Західній і Центральній Європі, але й провели там понад 5 мільйонів років, поширившись до Східного Середземномор'я, перш ніж врешті-решт розселитися в Африці, ймовірно, як наслідок зміни навколишнього середовища і зменшення лісів".

Бегун додав: "Представники цієї групи, до якої належить Anadoluvius, наразі ідентифіковані лише в Європі та Анатолії".

На думку наукової групи, Anadoluvius, ймовірно, співіснував з фауною, аналогічною сучасним великим тваринам, знайденим в Африці, причому вся група потрапила до Африки в якийсь момент після 8 мільйонів років тому.

Дослідники зазначають, що в них немає кісток кінцівок, але, судячи з його щелеп і зубів, тварин, знайдених поряд з ним, і геологічних показників навколишнього середовища, Anadoluvius, ймовірно, жив у відносно відкритих умовах, на відміну від лісового середовища, де жили людиноподібні мавпи.

Науковці проводять паралелі з середовищем, в якому, як припускають, мешкали ранні люди в Африці, і пояснюють, що міцні щелепи і сильно емальовані зуби вказують на раціон, що, можливо, складався з жорстких або стійких джерел їжі наземного походження, таких як коріння і стебла.

Хоча припущення про те, що попередник мавпи мігрував з Африки до Європи до цієї знахідки, залишається правдоподібним, підтверджених доказів на користь цього дуже мало.

Ці знахідки суперечать давній думці про те, що африканські мавпи і люди еволюціонували лише в Африці. У той час як рештки ранніх гомінідів широко знаходять у Європі та Анатолії, вони повністю відсутні в Африці, поки там не з'явився перший гомінід близько 7 мільйонів років тому.

"Ці нові дані підтверджують гіпотезу про те, що гомініди з'явилися в Європі і розселилися в Африці разом з багатьма іншими ссавцями між 9 і 7 мільйонами років тому, хоча і не доводять її остаточно, — зазначив Бегун. — Для цього нам потрібно знайти більше скам'янілостей з Європи та Африки віком від 8 до 7 мільйонів років, щоб встановити остаточний зв'язок між цими двома групами".

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