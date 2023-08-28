Ключі до давньої катастрофи. Бджоли муміфікувалися у коконах 3 000 років тому: що знайшли вчені

Бджоли практично не зустрічаються у викопних останках, але нещаслива серія подій три тисячоліття тому зберегла цих нещасних комах у їхніх коконах.

Уздовж південно-західного узбережжя Португалії відкопали безліч бджіл, які пролежали у своїх коконах майже три тисячоліття. Ці нещасні комахи опинилися замкненими і бездоганно законсервованими у своїй захисній шкаралупі, а їхнє існування обмежувалося вічною темрявою, пише IFLScience.

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Ці бджоли, що належать до таксономічного роду Eucera, випадково знайшли у 2019 році. Їхнє походження сягає епохи правління єгипетських фараонів, що передувала заснуванню Риму на кілька століть. Цей часовий контекст поміщає комах у період португальської бронзової доби. Примітно, що, попри свій вік, бджоли збереглися напрочуд добре.

Дослідник Карлос Нето де Карвальо зазначив: "Ступінь збереженості цих бджіл настільки винятковий, що ми змогли ідентифікувати не лише анатомічні деталі, які визначають вид бджоли, але і її стать і навіть запас моноквіткового пилку, з якого будували кокон".

Скам'янілості комах рідко можуть похвалитися такою збереженістю, що робить це відкриття ще важливішим. Особливо це стосується бджіл, оскільки їхні хітинові екзоскелети зазвичай швидко розкладаються після смерті. Отже, хоча їхні вулики час від часу потрапляють до скам'янілостей, самі бджоли майже повністю відсутні.

Спинка скам'янілої бджоли Фото: Andrea Baucon

Використовуючи можливості рентгенівської мікрокомп'ютерної томографії, команда дослідників заглибилася в кокони, не завдаючи їм шкоди, тим самим розгадавши складну структуру всередині, яка потенційно пояснює їхній непроникний стан для гниття.

Всередині кожного кокона водостійка органічна полімерна нитка — витвір бджолиної матки — вистилає внутрішню поверхню, захищаючи його від впливу навколишнього середовища і, відповідно, від розкладання.

Eucera охоплює понад сто видів бджіл. Бджолині матки будують підземні гнізда, де вони відкладають яйця і забезпечують своє потомство пилком і нектаром для його життєдіяльності. Дорослі бджоли виходять зі своїх коконів на кілька тижнів, якщо тільки не втрутяться обставини, які ув'язнюють їх у своїх коконах, прирікаючи на вічність.

Щодо катастрофічної події, яка призвела до такої згубної долі, дослідники залишаються невпевненими, хоча припускають, що певну роль могли відіграти кліматичні зміни.

Рентгенівська мікрокомп'ютерна томографія зображення самця бджоли Eucera (черевна частина) всередині закритого кокона Фото: Federico Bernardini/ICTP

Нето де Карвальо зазначив: "Різке зниження нічної температури наприкінці зими або тривале затоплення місцевості вже поза сезоном дощів могло призвести до загибелі від холоду або асфіксії і муміфікації сотень цих маленьких бджіл".

Якою б не була причина, вона ознаменувала "нещасливу ніч для сотень дорослих бджіл, які були готові покинути свої кокони", як висловився Нето де Карвальо.

В умовах дедалі більш мінливого клімату розуміння причин масової загибелі бджіл, подібних до цієї, має величезне значення для збереження сучасних бджолиних популяцій.

Нето де Карвальо додав: "Ми очікуємо, що це відкриття принесе нам більше інформації про те, як ці тварини стали стійкими до зміни клімату… Мумії бджіл Eucera можна вважати посланням надії у світі кліматичного хаосу, в якому ми живемо зараз".

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