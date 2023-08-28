Атмосферне явище. Конденсаційний слід: що це, чи небезпечний він для нас і довкілля

Конденсаційні сліди створюють у небі двигуни літаків, які летять дуже високо. У деяких людей ці явища викликають занепокоєння, але чи варто переживати?

Люди, які живуть недалеко від аеропорту, найімовірніше, часто стають свідками появи довгих тонких штучних хмар у небі. Це конденсаційні сліди, які створюють літаки під час польоту. По суті це техногенні хмари з конденсованої водяної пари. Найчастіше такі сліди в небі залишають реактивні двигуни літаків, але іноді це також роблять і ракети-носії. Видання Space пояснює, як вони з'являються і чи небезпечні вони для людей і довкілля.

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Як виникає конденсаційний слід?

Такі сліди утворюються, коли гаряча водяна пара, яку викидає реактивний двигун, охолоджується і конденсується в атмосфері Землі. Температура і вологість атмосфери мають бути такими, щоб могла виникнути конденсація, тобто повітря має бути холодним і вологим.

Такі сліди утворюються, коли гаряча водяна пара, яку викидає реактивний двигун, охолоджується і конденсується в атмосфері Фото: space.com

Конденсаційний слід з'являється під час польоту літака на висоті від 10 до 13 км у верхній тропосфері, де є необхідні умови для його створення. Але ці умови постійно змінюються, тому літаки залишають такі сліди не під час кожного польоту.

Як конденсаційні сліди впливають на довкілля?

Ці штучні хмари також, як і звичайні хмари, складаються з водяної пари. Хоча такі сліди в небі не є небезпечними для довкілля, вони відіграють роль у регулюванні температури на Землі. Як показують дослідження такі сліди сприяють як потеплінню, так і охолодженню атмосфери і перший варіант є проблемою.

Хмари, які утворюються вночі або зберігаються до пізньої ночі, є основним чинником потепління атмосфери. Вночі з Землі тепло йде від поверхні в космос, але такі сліди можуть вловлювати це тепло і нагрівати нашу планету. Особливо це стосується тривалих конденсаційних слідів, які перетворюються на перисті хмари.

Ці штучні хмари також, як і звичайні хмари, складаються з водяної пари Фото: space.com

Як довго зберігається конденсаційний слід?

За словами експертів, такі штучні хмари можуть існувати в небі від кількох секунд до кількох годин. Усе залежить від умов в атмосфері в момент їхньої появи. Якщо вологість низька — сліди зникнуть швидко, якщо висока — навпаки, існуватимуть набагато довше. В останньому випадку вітер може розширити ці хмари до розміру в кілька кілометрів, а їхня висота може становити від 200 до 400 м.

Такі штучні хмари можуть існувати в небі від кількох секунд до кількох годин Фото: space.com

Чи небезпечний конденсаційний слід для людей?

За словами вчених, жодної небезпеки для людини ці явища не становлять. Але в США прихильники теорії змови вважають, що таким чином уряд розпалює в небі токсичні речовини. Але жодних наукових підтверджень цьому немає.

Фокус уже раніше писав про сріблясті хмари, які з'являються тільки протягом перших двох місяців літа, але є найвищими хмарами з найнижчою температурою з усіх подібних атмосферних явищ на Землі.

Також Фокус писав про те, що на Нептуні взагалі зникли хмари й астрономи змогли зрозуміти, чому так сталося.