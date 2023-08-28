Руйнівники міфів. Чи допомагає вода спалювати калорії та худнути: що розповіли вчені

Дехто стверджує, що велика кількість рідини здатна допомогти скинути зайву вагу, дослідники розповіли, чи так це насправді.

Часто стверджується, що щоденне споживання великої кількості води може допомогти в зниженні ваги. Причому деякі рекомендації припускають щоденне споживання не менше 4,5 літрів води. При цьому стверджується, що вона здатна знизити кількість споживаних калорій, а також знижує апетит, що призводить до втрати ваги, пише Science Alert.

Попри те, що більшості з нас хотілося б схуднути настільки легко, дослідники попереджають, все не так просто, як може здатися, на перший погляд — вчені спростували кілька поширених міфів.

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Вода допомагає знижувати калорії

Невелике дослідження, в якому взяли участь лише 14 молодих людей, показало, що вживання 500 мл води збільшує витрату енергії в стані спокою, тобто кількість калорій, яку спалює наш організм перед тренуванням, приблизно на 24%.

Попри те, що ці результати вельми обнадійливі, вчені також виявили, що цей ефект триває лише 60 хвилин. Ба більше, це, на жаль, не призведе до суттєвих результатів. Наприклад, середньостатистичній людині вагою 70 кг знадобиться близько 20 додаткових калорій на кожні 500 мл води.

В іншому невеликому дослідженні взяли участь 8 молодих людей. Результати показали збільшення витрати енергії лише тоді, коли вода була крижаною, а збільшення було досить скромним — лише 4%. Автори дослідження припустили, що це може бути пов'язано з тим, що організму потрібно більше енергії, щоб нагріти воду до температури тіла, або через те, що буде потрібно більше енергії для фільтрації збільшеного об'єму рідини через нирки. І знову ж таки дослідження показало, що цей ефект тривав не більше ніж годину.

Фактично вода дійсно знижує калорії, проте це настільки незначно, що навряд чи здатна допомогти схуднути. Зазначимо, що всі вищеописані дослідження були проведені за участю молодих здорових дорослих, будуть потрібні додаткові дослідження, щоб перевірити, чи спостерігається цей ефект в інших.

Вода під час їжі знижує апетит

Фактично, якщо ваш шлунок хоча б наполовину сповнений води, у ньому залишається менше місця для їжі, а тому в кінцевому підсумку ви дійсно їсте менше. Низка досліджень підтверджує це твердження, проте для людей, які намагаються позбутися кількох зайвих кілограмів, все не так просто.

Одне дослідження показало, що люди середнього і старшого віку втратили 2 кг за 12 тижнів, у які пили воду перед вживанням їжі, порівняно з тими, хто не вживав воду під час трапези. Водночас молодші учасники віком 21-35 років не втратили вагу, незалежно від того, пили вони воду під час їжі чи ні.

Так учені дійшли висновку, що вода насправді може притупляти апетит, це, ймовірно, не призведе до довгострокового зниження ваги. Найімовірніше, деякі зміни ваги будуть пов'язані з усвідомленою зміною вашого раціону.

Просто води недостатньо

За словами керівника відділу доказової медицини та харчування Астонської медичної школи в Астонському університеті, Дуейна Меллора, існує вагома причина, чому сама по собі вода не є ефективною для регулювання апетиту. Якби це було так, доісторичні люди могли б померти від голоду.

Шлунок відіграє важливу роль у тому, чи почуваємося ми ситими — коли до нього потрапляє їжа, вона запускає рецептори розтягування, що призводять до викиду гормонів, які повідомляють нам, коли ми ситі. Водночас вода є рідиною, а тому вона досить швидко випорожнюється з нашого шлунка, тобто фактично не наповнює його.

Меллор зазначає, якщо ваша мета — схуднути, споживання великої кількості води, ймовірно, не стане найкращим рішенням. Водночас деякі дослідження показують, що коли вода змішується з іншими речовинами, наприклад, клітковиною, супами та овочевими соусами, це сповільнює її виведення зі шлунка, тобто фактично ми довше почуваємося ситими.

Дослідники зазначають, що сама собою вода не може нам допомогти скинути зайву вагу. Однак вона може сприяти цьому процесу, оскільки є найкориснішим напоєм з усіх, що ми можемо вибрати. Заміна висококалорійних напоїв, таких як газовані напої та алкоголь, на воду може бути простим способом знизити щоденне споживання калорій, що може допомогти у втраті ваги.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.