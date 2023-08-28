Створені одне для одного: вчені розгадали причину незвично сильної любові кішок до тунця

Крім муркотіння та ігор, є одна річ, яку кішки люблять беззастережно: дражливий смак тунця. Вчені відкрили завісу таємниці незвичайного харчового магніту.

Багатьом з нас, при питанні про вподобання кішок і котів відразу спадають на думку ласки, сон і... тунець. Ті, хто мав щастя розділити свій дім з котячими, напевно помічали їхню особливу тягу до тунця. Помітили цей загадковий магніт для них і вчені, завдяки останнім науковим дослідженням яких ця котяча пристрасть може перестати бути загадкою, пише Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Якщо людина має п'ять основних смаків: солодкий, солоний, кислий, гіркий та умамі, то кішки, будучи насамперед хижаками, мають сильну схильність саме до смаку умамі. Смак умамі часто асоціюється з м'ясом і є похідним від деяких амінокислот. У новому дослідженні вчені зробили цікаве відкриття: кішки володіють смаковими рецепторами, спеціально пристосованими для розпізнавання умамі, а точніше, елементів, що удосталь містяться в тунці. Саме так, тунець є для наших пухнастиків справжнім маяком, що веде до ласощів з ароматом умамі.

Ще одним цікавим фактом про кішок є їхня нездатність відчувати солодкі смаки. Причина цього проста — кішкам не вистачає життєво важливого білка, необхідного для сприйняття цукру. За задумом еволюції, тварині, яка споживає переважно м'ясо, цукор не надає нічого корисного. Таким чином, природа підтримує низьковуглеводну дієту для котів.

В експерименті за участю 25 кішок вчені пропонували цікавим вихованцям воду, змішану з різними комбінаціями амінокислот. Кішки, безсумнівно, тягнулися до мисок, що містили саме ті сполуки, які в достатку містяться в тунці. Несподіваним поворотом виявився порядок, у якому кішки розпізнають смак умами. Люди зазвичай спочатку відчувають амінокислоти, які потім посилюються нуклеотидами. Однак у котів усе відбувається навпаки. Наче природа зіграла з ними невеличкий смаковий жарт!

Це дослідження узгоджуються і з реальними спостереженнями. Наприклад, в Японії вид риби, спорідненої з тунцем, званий боніто, часто використовується як підсилювач смаку умамі в продуктах харчування. Якщо посипати його на котячий корм, то навіть найвибагливіші вихованці не можуть встояти. Це відкриття може призвести до створення смачніших і корисніших продуктів харчування для котів. Уявіть собі, що лікарські препарати з присмаком умамі стануть приємнішими для наших пухнастих друзів. Більше не доведеться боротися зі своїм улюбленцем, жертвуючи пальцями, руками й обличчям, під час приймання ліків!

Цікаво, що, хоча кішки з'явилися в пустелях, де риба не є звичайною стравою, історія свідчить про те, що вони вже давно є шанувальниками водної дієти. На давньоєгипетських малюнках, датованих 1500 р. до н.е., зображені кішки, що ласують рибою. До Середніх віків у деяких близькосхідних портах кішки перетворили рибу, зокрема тунця, на звичайну їжу. Можливо, така адаптація була еволюційним благом, оскільки кішки, які віддають перевагу рибі, мали вищі шанси на виживання, ніж їхні нелюбителі.

Хоча нам вдалося досягти успіхів у розумінні того, чому кішки люблять тунця, це тільки початок. У міру того як дослідники будуть заглиблюватися, ми зможемо дізнатися більше про чудові складнощі котячого світу. А поки, коли наступного разу ви побачите, як кішка жадібно поглинає ласощі з тунцем, ви знатимете трохи більше про наукові причини, що лежать в основі її вибору.

Раніше Фокус писав про тривожні сигнали, що подаються кішками, коли вони виють. Якщо тварина подає такий сигнал, то потрібно терміново звернути на це увагу.

Також Фокус писав про причини, через які кішки показують свій живіт людям і чи можна його гладити. Кішки люблять щоб їх гладили в різних місцях, але з котячим животом не все так просто.