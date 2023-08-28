Ніяких чудес, суцільна наука. Чи можуть дзеркала насправді перевертати речі зліва направо

Існують певні хибні уявлення щодо дзеркал, внаслідок чого деякі люди вважають, що вони мають майже "магічні" властивості.

Ще навесні відео в Tiktok наробило галасу, показавши, що дзеркала мають "магічну здатність" бачити навіть об'єкт, розташований за аркушем паперу. Насправді ніякої магії в цьому не було, суцільна наука — зокрема оптика, яка використовує набір правил, що пояснює, як працюють дзеркала і лінзи, пише IFLScience.

Тепер дослідники зосередилися на тому, щоб розвіяти ще одну поширену оману: дзеркала перевертають об'єкти зліва направо. Це твердження легко продемонструвати книжкою, понесеною до дзеркала — легко побачити, що вона буде перевернута назад.

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У цьому разі йдеться про плоскі дзеркала. Якщо говорити про увігнуті або опуклі, все стає трохи складніше, але принципи залишаються незмінними. Передбачуваний "магічний переворот" зліва направо або справа наліво — всього лише ілюзія. По суті, наш мозок просто приходить до неправильного висновку.

Експериментальна установка проста. Знайдіть навколо що-небудь спрямоване. Підійде все, що має чітку передню і задню частину. Тримайте його в руці лицьовою стороною вправо, перебуваючи перед дзеркалом. Куди вказує предмет у дзеркалі? У тому ж напрямку. Якби плоскі дзеркала насправді були здатні перевертати об'єкти, слід було б запитати себе, чому вони не перевертають їх зверху вниз.

Дослідники зазначають, правда полягає в тому, що об'єкти у відображенні дзеркала не змінюються в якомусь конкретному напрямку. Фактично дзеркала створюють вивернуту версію нашого світу. Простими словами, уявіть рукавичку для правої руки, якщо ви спробуєте одягнути її на ліву руку, вона не підійде. Проте все зміниться, якщо ви спробуєте вивернути рукавичку. Саме це і роблять закони оптики, коли справа стосується плоских дзеркал.

Якщо ви подивитеся на об'єкт, ви можете уявити собі, що світло рухається по прямих лініях між вашими очима й об'єктом. Коли світло потрапляє на дзеркало, воно відбивається залежно від кута, під яким воно падає на дзеркало. Саме цим і пояснюється "трюк", коли дзеркало нібито здатне бачити об'єкт, що знаходиться за аркушем паперу.

Учені зазначають, що дивитися прямо в дзеркало, дорівнює тому, щоб дивитися на свою ідеальну маску, вивернуту навиворіт. Права сторона маски буде звернена до правого боку нашого тіла. У цей момент можна запитати себе, чому тоді перевертається текст у відображенні дзеркала? Насправді з тієї ж причини — намагаючись подивитися на текст у дзеркалі, ми перегорнули сторінку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як дзеркало може "бачити" об'єкти за аркушем паперу.