Ефективно розвивають мозок. 7 простих звичок для поліпшення роботи сірої речовини

Від щоденної навігації вулицями до спілкування з підлітками — мільйони щоденних активностей непомітно покращують продуктивність нашого мозку щодня і деякі з них, як показали дослідження, мають дивовижну користь.

Натренувати свій мозок, щоб він став більш гнучким, простіше ніж ви думали. Наука вже зібрала безліч простих способів підвищити його пластичність і продуктивність. Множинні дослідження довели, що поширені звички щодня сприяють розвитку нейропластичності мозку в мільйонів людей, які навіть цього не підозрюють, водночас будучи доступними кожному охочому поліпшити стан своєї сірої рідини, пише InsideHook.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Деякий час тому вчені з Університетського коледжу Лондона вивчили мозок водіїв таксі. Вони виявили, що у них більш розвинені ділянки мозку, пов'язані з пам'яттю. Передбачається, що цьому сприяло постійне переміщення заплутаними дорогами Лондона. Це означає, що за правильного навчання і досвіду наш мозок може адаптуватися і розвиватися.

Розуміння гнучкості мозку

Отже, що ж це таке? Це явище відоме, як "нейропластичність". Воно означає здатність мозку змінювати свою конфігурацію шляхом утворення нових зв'язків, легко адаптуючись під мінливість навколишнього середовища. Мозок, що має більшу адаптивність, краще навчається, пристосовується до нових обставин і протистоїть зниженню когнітивних здібностей. Така здатність до адаптації дуже важлива, особливо при наданні допомоги пацієнтам, які перенесли інсульт, у відновленні їхніх когнітивних здібностей. Хоча нейропластичність може бути корисною при серйозних захворюваннях, будь-яка людина може отримати з неї користь для поліпшення повсякденного життя.

Сім порад щодо підвищення нейропластичності мозку

Набувайте нових навичок і покращуйте вже наявні. У гумористичній сцені з фільму "Барбі" героїня Америки Феррери та її донька вирушають у легендарний Барбіленд. Дочка побіжно запитує: "А де тато?". Потім сцена перемикається на те, як він з ентузіазмом займається з програмою Duolingo, лежачи на дивані, емоційно святкуючи успішне виконання аудіовправи. Такі сцени хоч і смішні, але підкреслюють істину. Набуття нових навичок, таких як гра на музичному інструменті або вивчення мови, може бути фантастично корисним для мозку. Навіть щоденні завдання, наприклад, головоломки, можуть підтримувати мозок в активному стані. Подорожуйте за будь-якої можливості. Знайомство з новим середовищем, культурою та звичним укладом життя може суттєво стимулювати роботу мозку. Неважливо, досліджуєте ви невідому стежку у своєму районі чи сідаєте на рейс до іншої країни — кожен новий досвід має значення. Залишайтеся в суспільстві. Останнє дослідження показує, що життя в ізоляції може негативно позначитися на когнітивному здоров'ї. Підтримувати соціальні контакти і перебувати в стимулюючій обстановці може сприяти поліпшенню нейропластичності. Проводьте час із молоддю. Подолання розриву між поколіннями та встановлення зв'язків з молодими людьми може дати безліч переваг і знань про прогрес соціуму та Світу загалом. Окрім того, що це дає свіжу енергію та напуття, це ще й знайомить мозок із різними перспективами та способами мислення. Ставте під сумнів свої переконання. Неупередженість і готовність сприймати різні точки зору дають змогу розтягнути та розім'яти когнітивні м'язи. Немає нічого страшного в тому, щоб визнати, що ви, можливо, не маєте відповідей на всі запитання; головне — це готовність вчитися й адаптуватися. Залишайтеся активними. Фізична активність — це мантра, яку ми часто чуємо. Фізичні вправи сприяють виробленню білка, необхідного для здоров'я мозку. Ба більше, згідно з одним дослідженням, фізичні вправи в буквальному сенсі можуть змусити частини вашого мозку рости і розвиватися. І не обов'язково бігати марафони — навіть звичайна ходьба може принести користь. Надавайте перевагу сну. Ніколи не варто недооцінювати силу хорошого сну. Сон допомагає зміцнити важливі зв'язки в мозку і позбутися непотрібних. Намагайтеся спати по сім-дев'ять годин на добу.

Розвиток нейропластичності мозку — це не радикальні зміни. Йдеться про те, щоб включити у свій розпорядок дня невеликі, здійсненні завдання. Чи то нове хобі, чи то спілкування з представниками іншого покоління, чи то повноцінний сон — кожен крок на шляху до мозку, який краще адаптується, має значення, вибудовуючи запоруку вашого усвідомленого, здорового і безтурботного майбутнього.

Раніше Фокус писав про те, що форма нашого мозку відповідає за наші думки, почуття і навіть поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.

Також Фокус писав про 5 простих щоденних звичок, що зміцнюють здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.