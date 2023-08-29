Три космічні апарати NASA об'єднали, щоб розкрити секрети супутника Юпітера: що відомо

Вчені вирішили об'єднати зусилля космічних телескопів Вебб і Габбл, щоб вони допомогли апарату "Юнона" краще вивчити особливості самого вулканічного світу Сонячної системи.

Супутник Юпітера Іо, який є найвулканічнішим світом нашої зоряної системи, становить особливий інтерес для вчених. Тож для того, щоб з'ясувати більше інформації про цей дивовижний супутник і про те, як він взаємодіє з Юпітером, вчені вирішили на допомогу апарату "Юнона" надати два космічні телескопи, пише Space.

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Два космічні телескопи спостерігатимуть за супутником Юпітера Іо, а потім ці дані використає космічний апарат "Юнона", який займається вже 7 років вивченням Юпітера і його головних супутників. Нові дані космічних телескопів допоможуть апарату NASA краще зрозуміти, як Іо сприяє утворенню плазми навколо Юпітера.

За словами вчених, у найближчому майбутньому "Юнона" здійснить кілька близьких прольотів повз Іо, і об'єднання спостережень цього апарата з даними космічних телескопів Вебб і Габбл мають вирішальне значення для розкриття деяких секретів найвулканічнішого супутника Сонячної системи, а також його взаємодій з Юпітером.

Вчені хочуть отримати більше інформації про те, як відбуваються виверження вулканів на Іо, а також як викиди із супутника поширюються через магнітосферу Юпітера і викликають сильні полярні сяйва.

Іо Фото: NASA

Іо вкритий сотнями діючих вулканів, з яких лава викидається на десятки кілометрів вгору. Сам же вулканізм на Іо відбувається через гравітаційний вплив Юпітера та інших головних супутників планети. Потоки частинок, що вилітають з поверхні Іо, стали причиною утворення навколо Юпітера плазмової хмари. Але вчені вважають, що не всі частинки виходять прямо з вулканів, деякі з них потрапляють у магнітосферу Юпітера через сублімацію інею з діоксиду сірки на поверхні Іо.

Хмара заряджених частинок, що оточує Юпітер, називається плазмовим тором Іо. Коли електрони стикаються з іонами в цьому торі, то з'являється ультрафіолетове випромінювання, яке можуть виявити космічні телескопи. Але вчені досі не розуміють наскільки сильно утворення цього тора пов'язане з вулканізмом на Іо. Також вчені точно не знають, як викиди з Іо впливають на інші головні супутники Юпітера.

Іо. Яскраві плями — це діючі вулкани Фото: NASA

Тому було ухвалено рішення почати масштабне дослідження, де будуть задіяні і "Юнона", і два космічні телескопи. Адже загальні дані допоможуть отримати набагато більше інформації.

З 2016 року апарат NASA здійснив кілька обльотів Юпітера і його головних супутників. Востаннє "Юнона" пролетіла повз Іо наприкінці липня цього року на відстані 22 тисячі км від його поверхні. Наступний близький проліт відбудеться 30 грудня, а ще один — 1 2024 року.

Але 20 вересня цього року апарат NASA пролетить трохи далі від Іо, і проте під час цієї події за супутником Юпітера також спостерігатимуть телескопи Вебб і Габбл.

Майбутні місії до Юпітера будуть націлені на вивчення як самої планети, так і інших супутників газового гіганта, зокрема Європи та Ганімеда, але не Іо. Тому вчені покладають великі надії на новий проєкт.

Фокус уже писав про те, що спостереження за супутником Юпітера Ганімедом дало змогу виявити тут відомий земний дезінфектор.

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