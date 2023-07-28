Астрономи розкрили секрети супутників Юпітера: в атмосфері одного з них знайшли санітайзер

На різних супутниках Юпітера вчені виявили невловимі хімічні сполуки, зокрема одну, яка є звичайним дезінфектором.

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Група вчених опублікувала результати досліджень супутників Юпітера — Ганімеда та Іо, у двох виданнях Science Advances і JGR: Planets. Дві наукові роботи засновані на спостереженнях космічного телескопа Вебб. Згідно з дослідженнями, вченим вдалося зробити безпрецедентне відкриття — вони виявили на Ганімеді перекис водню, а на Іо — випаровування оксиду сірки, пише Gizmodo.

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Дезінфектор на Ганімеді

За допомогою телескопа Вебб вчені знайшли в полярних регіонах Ганімеда перекис водню, а ця сполука відома на Землі як звичайний дезінфікуючий засіб. Учені пов'язують наявність цієї сполуки із взаємодією заряджених частинок Юпітера і льодом на поверхні супутника газового гіганта.

Нагадуємо, що Ганімед є єдиним супутником у Сонячній системі, що має магнітне поле. І нове відкриття вперше показало, що заряджені частинки, спрямовані вздовж магнітного поля Ганімеда, змінюють хімічний склад його поверхні в районі полюсів.

Ганімед Фото: wikipedia

За словами вчених, сонячні заряджені частинки також переміщуються вздовж магнітного поля Землі і спричиняють появу полярних сяйв. Але на Ганімеді відбувається взаємодія заряджених частинок Юпітера з магнітним полем Ганімеда, що також призводить до появи тут полярних сяйв, але ще цей процес змінює хімічний склад крижаної поверхні супутника. До речі, вчені також виявили перекис водню на ще одному супутнику Юпітера — Європі. Але тут цю хімічну сполуку можна знайти майже скрізь і це пов'язано з відсутністю магнітного поля, яке б захищало Європу від проникнення заряджених частинок Юпітера.

На різних супутниках Юпітера вчені виявили невловимі хімічні сполуки, зокрема одну, яка є звичайним дезінфектором Фото: NASA

Випаровування сірки на Іо

За допомогою телескопа Вебб вчені також вивчали ще один супутник Юпітера — Іо. Як показують результати наукової роботи, на поверхні супутника було виявлено величезну кількість вивержень вулканів. Нагадуємо, що Іо є світом із найбільшою кількістю вулканів у Сонячній системі.

Вулкани на Іо вивергаються завдяки тому, що на супутник чинить сильний гравітаційний вплив Юпітер і це призводить до сильного нагрівання надр цього вулканічного світу. Але вперше вчені змогли виявити у викидах вулканів наявність газоподібного оксиду сірки (SO).

Іо Фото: NASA

Атмосфера Іо в основному складається з діоксиду сірки (SO2), який з'являється внаслідок танення льоду і вивержень вулканів. Але вулкани також, як передбачалося, повинні викидати й оксид сірки, але його дуже важко було виявити до цього дослідження.

Тепер же вчені змогли пов'язати наявність цієї сполуки з діючими вулканами на Іо, хоча про те, що така сполука тут є, припускали ще 20 років тому.

Нагадуємо, що згідно з новим дослідженням, Сатурн не просто сильно відрізняється від Юпітера, а взагалі не є планетою-гігантом. Шоста планета Сонячної системи точно складається з газоподібних елементів, але вона не газовий гігант, вважають вчені, як уже писав Фокус.