Право на щасливе дитинство. Вчені перемогли смертельний рак, що уражає найбеззахисніших

У боротьбі зі страшним дитячим раком ученим вдалося переломити ситуацію, перетворивши смертоносні клітини на нешкідливих помічників.

Дитинство — це час відкриттів, ігор і зростання. Але на деяких дітей похмуру тінь кидає агресивний рак, відомий як рабдоміосаркома. Цей рак утворюється в м'язових тканинах, неконтрольовано зростає та може призвести до летального результату. Однак у сімей, які постраждали від цього захворювання, є обнадійливі новини, пише ScienceAlert.

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Нещодавно група вчених знайшла спосіб змусити ці ракові клітини-ізгої повернутися до своєї первісної функції — стати такими ж, як усі інші здорові м'язові клітини. Доктор Крістофер Вакок, молекулярний біолог із лабораторії Cold Spring Harbor, описує цю складну трансформацію простими словами: "Пухлина просто втрачає всі атрибути раку". Начебто ці клітини, які спочатку були націлені на розмноження та поширення, раптом перемикають свою увагу на допомогу м'язам у їхньому скороченні. Після трансформації вони вже не можуть повернутися до своєї згубної діяльності.

Щоб зрозуміти важливість цього відкриття, трохи розберімося в корені проблеми. Усі ракові пухлини не однакові. Вони починаються, коли клітини в певних частинах тіла виходять із ладу. У випадку рабдоміосаркоми це клітини скелетних м'язів. Це особливо болючий для тисяч родин вид раку, оскільки він часто уражає дітей і підлітків. Лікувати його нелегко: виживаність у деяких групах становить лише 50-70%.

У медичному світі говорять про концепцію, звану диференційованою терапією. Не заглиблюючись у складні процеси, можна сказати, що це метод лікування, який змушує незрілі ракові клітини, по суті, рости у звичному руслі. Замість того, щоб дозволяти цим клітинам сіяти хаос, учені намагаються підштовхнути їх до дозрівання в нешкідливі типи клітин.

Доктор Вакок і його колеги вже успішно застосовували цей метод щодо іншого раку, який часто зустрічається в молодих людей. Наступне завдання полягало в тому, щоб з'ясувати, чи може цей метод спрацювати щодо рабдоміосаркоми. Багато хто вважав, що до вирішення цієї проблеми залишалися десятиліття. Але завдяки новаторським методам команда виявила специфічний білок — ядерний транскрипційний фактор Y (NF-Y), який може зіграти ключову роль у перемозі над недугою.

Суть рішення така: ракові клітини рабдоміосаркоми виробляють особливий білок, що сприяє поширенню раку. Група дослідників виявила, що, деактивувавши NF-Y, вони можуть відключити цей шкідливий білок. Після цього клітини дозрівають і стають звичайними м'язовими клітинами, позбавленими ракових властивостей.

Це відкриття є не тільки проблиском надії для тих, хто бореться з рабдоміосаркомою, а й може відкрити шлях до лікування інших видів раку, бо останній став уже не першою хворобою, яку переміг цей підхід. Якщо вченим вдасться з'ясувати, як дозрівають різні ракові клітини, то вони зможуть розробити загальну стратегію боротьби з багатьма видами раку, повертаючи деструктивні клітини до свого колишнього вигляду й функцій.

За красномовним висловом доктора Вакока, будь-яка ефективна медицина починається з чогось, наскільки непомітним не був би перший крок. Це дослідження може стати тим крихітним паростком, з якого виросте могутнє дерево, що вкриє мільйони нужденних людей у своїй тіні. Якщо з усього цього можна зробити якийсь висновок, то він полягає в тому, що наука невпинно працює, наближаючись до геніального й ефективного розв'язання найнагальніших медичних проблем.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.