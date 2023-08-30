Божественні ласощі. Кренделі стали популярною середньовічною закускою: в чому їхній символізм

Сучасний світ рясніє широким спектром смачних пропозицій, що охоплюють як кондитерські вироби, так і пікантні делікатеси, задовольняючи широкий спектр смаків. Однак деякі з них мають до того ж неймовірну столітню історію.

Середовище, в якому кожен прошарок суспільства безперервно зазнає впливу безперервного шквалу смачних страв, з'явилося відносно недавно. Ретроспективний погляд в аннали історії показує поступово нескладні та прагматичні харчові звички, прийняті населенням. У контексті середньовічної Європи раціон кріпаків в епоху феодалізму складався переважно з м'ясних та овочевих рагу, доповнених консервованими фруктами, м'ясом та молочними продуктами, пише Grunge.

Слід визнати, що навіть у деяких тогочасних мегаполісах, таких як Лондон, існувала попередня форма кухні на винос, яка дозволяла мешканцям міста купувати гарячі вуличні страви, такі як м'ясні пироги.

Вартим уваги є зв'язок між їжею та релігійністю, уособленням якого є скромний крендель, що перетворився на улюблену та збагачену символікою закуску в середньовічній Центральній Європі, зокрема в Німеччині

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Точна історія походження кренделя залишається предметом суперечок, оскільки різні джерела стверджують, що він походить з Німеччини, Італії чи південних районів Франції.

А проте існує думка, що первинне втілення кренделя з'явилося на початку 7-го століття, найімовірніше, завдяки винахідливості чернечих орденів, які прагнули виготовити кондитерський виріб, щоб винагородити християн за їхню побожну відданість.

Спочатку кренделі мали вигляд ситної, м'якої випічки, позбавленої блискучої глазурі та пікантних крупинок солі, які згодом стали їхньою прикрасою. Популярність кренделів полягала також у їхній скромності: складаючись лише з борошна, води і солі, вони стали дозволеними ласощами під час Великого посту, коли багато християн традиційно відмовлялися від розкішних страв.

А проте існує думка, що первинне втілення кренделя з'явилося на початку 7-го століття, найімовірніше, завдяки винахідливості чернечих орденів Фото: Wikimedia Commons

У сучасних Сполучених Штатах крендель тісно асоціюється зі штатом Пенсильванія, де він з'явився завдяки прибуттю німецьких поселенців на початку 18-го століття. Поява твердих і хрустких брецелів, які так полюбилися американцям, відбулася в середині 19-го століття завдяки інноваціям пекаря, на ім'я Джуліус Стерджес (Julius Sturgis).

Особливо вражає те, що він навмисно змінив технологію випікання, що не лише подовжило термін зберігання кренделів, тим самим сприяючи їх ширшому розповсюдженню та довговічності, але й дозволило йому задовольнити потреби більшої кількості клієнтів, як свідчать історичні джерела.

У середньовічну епоху крендель вважався не просто вигадливо сформованими ласощами, які можна було покрутити на пальці. Його особлива форма, отримана з тіста, ретельно виліпленого у вигляді ковбаски з кінцівками, що звужуються, які потім перепліталися, утворюючи характерний подвійний вузол, приховувала в собі різноманітні символічні конотації в межах християнської релігії.

Традиційна віра стверджує, що форма кренделя містить подвійну символічну сутність. По-перше, переплетені смужки тіста, що надають йому виразної форми, нібито імітують схрещені руки дитини, яка молиться, так зміцнюючи уявлення про побожне шанування молодих християн.

Однак вторинне значення цієї форми пов'язане з католицьким богослов'ям. Якщо пончик прикрашає одиночний отвір, то потрійні отвори подвійного вузла кренделя дарують трійцю отворів.

Згідно з тим же джерелом, існує твердження, що ці три отвори могли слугувати інструментом, пояснюючи молоді концепцію Святої Трійці; наріжний камінь католицької віри, що тлумачить триєдину природу Бога як Отця, Сина і Святого Духа.

Окрім своєї ролі в релігійній відданості, в певних культурах крендель закріпився як емблема романтичного кохання. Дослідники розповідають про включення переплетеного подвійного кренделя у весільні церемонії у Швейцарії 17-го століття.

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