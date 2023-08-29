Поганий хороший Нерон. Імператор Римської імперії грав на лірі поки горів Рим: правда чи міф

Репутація Нерона як одного з найзлісніших імператорів у римській історії, можливо, частково є неправдивою.

Римські історики, такі, як Светоній, у своїх книгах переконували, що імператор Нерон убив членів своєї сім'ї, його не любили жителі Риму, а також він грав на лірі, коли Вічне місто було охоплене пожежею. Деякі сучасні історики стверджують, що ганебна слава Нерона насправді може бути звичайним наклепом, і що він почасти був не таким поганим, яким його вважають, пише Big Think.

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Погана репутація імператора Нерона

Зовсім недавно в Римі, недалеко від Ватикану археологи виявили руїни театру першого століття нашої ери. Вчені вважають, що цей театр побудував і в ньому ж і виступав сумнозвісний імператор Римської імперії Нерон (38-67 рр. н.е.).

Давньоримські історики писали, що відпочинок у театрі Нерона не був звичайною розвагою. Оскільки Нерон вважав себе талановитим актором, він сам виступав у цьому театрі, і нікому не дозволялося залишати виставу, поки цього не дозволить імператор. Принаймні так пише Светоній у своїй книзі "Життя дванадцяти цезарів".

Нерон Клавдій Цезар Август Германік — римський імператор із 13 жовтня 54 року нашої ери, останній із династії Юліїв-Клавдіїв Фото: Wikipedia

Такі ж історики, як і Светоній, у своїх працях вказували на те, що, ставши імператором, ще не досягнувши 17 років 54 року н. е., Нерон показав увесь свій злісний характер. Згідно з давньоримськими джерелами його мати Агрипіна нібито отруїла попереднього імператора Клавдія, а сам Нерон організував убивство матері і свого брата Британника. Після цього імператор убив свою першу дружину Октавію, щоб одружитися зі своєю другою дружиною, Поппеєю, яку зрештою теж убив. У римських джерелах говориться, що Нерон переслідував християн і мало не довів імперію до банкрутства своїми дорогими розвагами. Але найвідомішим фактом, який підкреслює погану репутацію Нерона, згідно з джерелами, є те, що він нібито влаштував величезну пожежу в Римі в липні 64 року, а потім спостерігав за тим, як горить Вічне місто, граючи на лірі та декламуючи вірші.

Пожежа в Стародавньому Римі

Але деякі сучасні вчені задаються питанням, чи справді Нерон був такою жахливою людиною і правителем, як його деякі описували деякі давньоримські історики. За словами Торстена Оппера з Британського музею, багато з того, що писали про Нерона, є неправдою і на погану репутацію імператора потрібно дивитися більш критично.

Наприклад, археологи виявили серед руїн міста Помпеї, яке було зруйноване виверженням вулкана Везувій через 11 років після смерті Нерона, залишки цікавих настінних мозаїк. І малюнки, і написи вказують на те, що Нерон користувався дивовижною популярністю серед представників середнього класу в Стародавньому Римі.

Щодо того, що Нерон нібито грав на лірі, коли горів Рим, то немає інших джерел, окрім творів Светонія, які б вказували на це. Також науковці вважають абсолютно безпідставним звинуваченням Нерона в тому, що він організував пожежу в столиці імперії.

Нерон, який милується палаючим Римом. Художник Карл Теодор фон Пілоті, 1861 рік Фото: Wikipedia

Науковці припускають, що такі чутки виникли через те, що Нерон після того, як загасили пожежу (вона знищила 2/3 Риму), вирішив збудувати палацово-парковий комплекс "Золотий дім". Дослідники вважають, що на тлі попередніх подій таке дороге будівництво римська еліта визнала дуже недоречним.

Щодо самої пожежі в Римі, то Вірджинія Клосс з Массачусетського університету стверджує, що є археологічні свідоцтва того, що по всьому Риму були розміщені спеціальні конструкції для протидії поширенню пожеж. І вони були побудовані в 60 році н.е.

Акторів у Римській імперії не любили

Учені вважають, що за негативною славою Нерона можуть стояти політичні мотиви давньоримської еліти, яка боролася за владу. Відомо, що багато імператорів ставали правителями Римської імперії внаслідок переворотів, а тому вони наказували змінити описи життя їхніх попередників. Наприклад, Оппер, вважає, що те саме сталося і у випадку з Нероном. Але в жодному разі не можна ідеалізувати цього імператора.

Також учені вважають, що римській еліті могло не подобатися захоплення Нерона акторською майстерністю. Але в Стародавньому Римі актори перебували на одному щаблі з повіями. Цілком можливо, його акторська гра і породила чутки про його сексуальні збочення.

Все-таки історики вважають, що він убив матір і брата, і був, можливо, не найкращим правителем, але не таким і жахливим, як його описували деякі давньоримські джерела. Імператор Нерон наклав на себе руки, перерізавши горло, але вважається, що останньою його фразою була: "Який великий артист гине!".

Фокус уже писав про те, що географія могла бути іншою, адже середньовічний картограф увійшов в історію через неправильну карту.