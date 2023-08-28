Географія могла бути іншою: середньовічний картограф увійшов в історію через неправильну карту (фото)

Історія картографії могла б скластися зовсім інакше, якби замість арабської збереглася латинська версія карти світу авторства арабського вченого Мухаммада аль-Ідрісі.

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У 12 столітті арабський географ Мухаммад аль-Ідрісі об'єднав географічні знання греків, арабів і вікінгів. При цьому він створив одну з найдокладніших і найточніших карт світу того часу. Але карта, завдяки якій його запам'ятали, являє собою мініатюрну версію його величезної карти світу, пише Big Think.

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Карту світу, яку створив арабський вчений Мухаммад аль-Ідрісі в 12 столітті, часто наводять як яскравий приклад середньовічної картографічної майстерності. Звісно, зараз ця карта виглядає, як малюнок дитини, яка має багато недоліків. Але найголовніше, що ця карта є лише мініатюрною версією більш великої карти світу, створеної вченим. І вона набагато докладніша.

Найголовніша наукова праця аль-Ідрісі — це великий атлас світу під назвою "Книга Рожера". Цю роботу було створено з ініціативи короля Сицилійського королівства Рожера II і презентовано 1154 року. На створення цієї карти світу в ученого пішло цілих 15 років.

Реконструкція мініатюрної версії карти аль-Ідрісі з північчю нагорі Фото: Никола Тесла

Під час складання карти аль-Ідрісі і сам подорожував світом, а також збирав історії інших мандрівників того часу. Вчений звіряв отримані дані із записами давньогрецьких, арабських учених, а також із даними, які надійшли від вікінгів. Варто сказати, що на цій карті південь розміщено внизу і таким чином мусульмани того часу часто зображували світ, щоб ті, хто живе в Європі могли точно знати, де Мекка — священне місто мусульман.

Цей атлас відомий арабською мовою як "Нузхат ал-муштак фі іхтірак ал-афак" або "Відрада того, хто пристрасно бажає перетнути світ", але латиною він відомий як "Книга Рожера" або "Tabula Rogeriana". Це була найбільш точна карта світу в 12 столітті.

Сучасна реконструкція повної карти світу аль-Ідрісі з північчю нагорі Фото: Wikipedia

Атлас аль-Ідрісі складався з 70 карт, що охоплювали весь відомий тоді світ, по десять для кожної з семи кліматичних зон Землі. До кожної карти додавався опис місцевості, культури, політики та економіки цього регіону. Але чим далі розташований регіон від Сицилії, тим менше інформації про нього.

Король Рожер II помер через кілька років після складання нової карти світу. Оригінальну латинську версію атласу було знищено 1160 року під час хаосу, який виник у період боротьби за владу в Сицилійському королівстві.

Аль-Ідрісі втік до Північної Африки з версією карти арабською мовою, хоча латинська версія залишалася важливою в ісламському світі через її точність. Але в Європі вплив знань аль-Ідрісі був вельми обмеженим. Якби оригінальна латинська версія "Книги Рожера" збереглася, то історія картографії та досліджень Європи могла б скластися інакше.

Пам'ятник аль-Ідрісі в місті Сеута, яке розташоване в Африці та належить Іспанії. Тут 1100 року народився арабський учений Фото: Wikipedia

Новий переклад атласу арабського вченого зробили лише 1619 року. Лише в 19 столітті європейські вчені зрозуміли, що аль-Ідрісі створив одну з найдокладніших і найточніших карт світу в Середньовіччі. Деякі вчені називають аль-Ідрісі "батьком географії", хоча він просто зібрав наявні знання воєдино.

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