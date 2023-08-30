Океан кишить зомбі-креветками: що поневолює їхній розум і змушує поводитися безрозсудно

Дослідники виявили, що крихітним черв'якам вдається не тільки поневолити волю амфіподи, а й також змінити її колір і зробити безстрашною.

Тваринний світ не перестає дивувати дослідників — у ньому є місце для найрізноманітніших історій: пригод, романтики, трагедій і навіть страшилок про зомбі. У новому дослідженні група вчених з Університету Брауна розкрила нову моторошну історію про зомбі-креветок, яких поневолюють черв'яки, щоб врешті-решт підібратися до потрібного виду птахів, пише New Atlas.

Зазначимо, що стосунки паразитів із господарями не є чимось дивовижним — ученим відомо безліч прикладів. Наприклад, гриб, який розмножується, заражаючи мурах і контролюючи їхню нервову систему, або оси-паразити, що "зомбують" павуків, змушуючи їх плести особливий тип павутинного кокона для своїх личинок, які потім поїдають самого зомбі.

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Однак нове дослідження присвячене життєвому циклу паразита Levinseniella byrdi, здатного розмножуватися лише в кишківнику деяких видів болотних птахів. Однак ці крихітні черв'яки полюбляють подорожувати, перш ніж стануть розсудливими та створять сім'ю в затишному кишківнику птахів. Відомо, що личинки потрапляють у навколишнє середовище через пташиний послід, далі їх поїдають морські равлики. У ньому личинки розвиваються, а потім виповзають із равлика-носія і плавають у товщі води.

Це триває доти, доки вони не зустрінуть нешкідливого маленького ракоподібного, відомого як амфіпод. Личинки пробираються в нього через зябра і далі відбувається щось дивне. Як правило, амфіподи віддають перевагу вельми потайному способу життя — вони полохливі, а тому більшу частину часу проводять під рослинністю, де їм легко сховатися завдяки своєму тьмяно-сірому або коричневому забарвленню.

Однак після зараження паразитом амфіпод змінює свій колір з тьмяного на яскраво-помаранчевий і стають більш безстрашними, вважаючи за краще проводити час поза укриттям. Дослідники зазначають, що обидві ці нові риси, по суті, роблять їх простішою здобиччю для тих самих птахів, у кишківниках яких прагнуть розмножуватися личинки.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, як паразитам це вдається. Під час дослідження вчені вивчили, як паразит вносить зміни в біологію амфіпод. Автори дослідження використовували секвенування РНК для ідентифікації генів у геномі амфіпод, які відповідають основним змінам господаря. У результаті вченим вдалося виявити, що черв'яки активують певні гени, пов'язані з пігментацією, які також заважають виявленню подразників і пригнічують безліч генів, що беруть участь в імунних реакціях. В іншому разі саме ці гени дозволили б амфіподу боротися з паразитом.

За словами автора дослідження Девіда Ренда, результати дослідження і краще розуміння цього дивовижного процесу надалі може дати змогу людям краще боротися з патогенами, що вражають людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали паразита, яким заражені 50% населення Землі.