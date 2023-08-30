Вперше в історії. Індійський місяцехід з'ясував хімічний склад поверхні на Південному полюсі Місяця

Ще жоден земний апарат не проводив дослідження хімічного складу поверхні цього регіону Місяця.

В індійського місяцеходу місії "Чандраян-3", як і в його напарника, посадкового апарату, разом із яким він прибув на Місяць минулого тижня, не так багато часу для проведення наукових досліджень. У них є лише два тижні, щоб уперше провести вивчення місячної поверхні в районі південного полюса Місяця. До цього жоден космічний апарат цього не робив. Індійське космічне агентство ISRO заявило про те, що місяцехід надіслав нові дані з Місяця. Йому вперше вдалося вивчити хімічний склад поверхні Місяця в цьому регіоні, і він виявив перший хімічний елемент, пише ScienceAlert.

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Згідно із заявою індійських учених, місяцехід місії "Чандраян-3" провів перше в історії дослідження хімічного складу поверхні Місяця в районі південного полярного регіону.

За допомогою приладу LIBS, який лазерами сканує місячну поверхню, місяцехід виявив наявність сірки. Хоча присутність цього елемента в районі південного полюса Місяця і передбачалася, підтвердити цей факт до цього було не можна за допомогою орбітальних апаратів.

Місяцехід місії "Чандраян-3" провів перше в історії дослідження хімічного складу поверхні Місяця в районі південного полярного регіону Фото: ISRO

За словами вчених, попередній аналіз поверхні Місяця показав, що тут також знаходяться алюміній, залізо, кальцій, хром і титан. Крім того, прилад місяцеходу виявив марганець, кремній і кисень. Наразі вчені аналізують дані і може виявитися, що тут ще є і водень.

Індії першою вдалося приземлити свої апарати в південному полярному регіоні Місяця. І посадковий апарат, і місяцехід місії "Чандраян-3" ще протягом менш ніж двох тижнів проводитимуть наукові дослідження в цьому регіоні.

За словами вчених з ISRO, місяцехід за допомогою свого приладу LIBS продовжить аналізувати місячну поверхню, щоб виявити ознаки замерзлої води, яка, як вважається, має бути тут у великій кількості.

Так місяцехід місії "Чандраян-3" розпочав свою подорож на Місяці

Якщо вдасться виявити замерзлу воду на поверхні Місяця, то її можна буде використовувати для створення кисню для дихання астронавтів, які житимуть у майбутніх базах на супутнику Землі. Також кисень можна буде використовувати для створення палива для ракет прямо на Місяці.

Нагадуємо, що індійський місяцехід вперше в історії зміг отримати дані про температуру поверхні регіону на Місяці, який він зараз вивчає. Виявилося, то температура різко змінюється, починаючи від неглибокого підповерхневого шару до самої поверхні, і ця різниця становить від мінус 10 градусів до плюс 60 градусів Цельсія, як уже писав Фокус.

Індійські апарати приземлилися на Місяці 23 серпня, а вже 24 серпня місяцехід почав свою подорож місячною поверхнею, щоб надати вперше наукові дані про регіон нашого супутника, який до цього не вдавалося відвідати земним апаратам, як уже писав Фокус.

Незважаючи на те, що місія "Чандраян-3" ще триває, але Індія вже заявила про те, що наступна мета її наукових досліджень — це Сонце. Стало відомо, що 2 вересня в космос вирушить новий індійський апарат Aditya-L1, який вивчатиме активність Сонця. До цього Індія ще жодного разу не запускала апарату для дослідження нашої зірки, як уже писав Фокус.