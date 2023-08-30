Встояти неможливо. Учені розповіли, чому жінок так тягне до "поганих хлопців"

Дослідники назвали три основні причини, чому архетип "поганого хлопця" здається нам настільки чарівним і привабливим.

Ви коли-небудь помічали, що вас тягне до бунтарської, загадкової, а часом і буйної людини? Не впадайте у відчай, ви не самотні — люди тисячоліттями були зачаровані архетипом "поганого хлопця". Попри те, що більшість усвідомлює всі потенційні небезпеки, нас невблаганно вабить до людей з неприємними, але вельми привабливими особистостями, пише Forbes.

Що ж насправді такого в поганих хлопцях, що робить їх настільки привабливими? За словами американського психолога, доктора філософії, який здобув наукові ступені в Корнелльському університеті та Університеті Колорадо, Марка Треверса, існує щонайменше три основні причини, чому нас так тягне до цих загадкових і небезпечних людей.

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Тонка грань між упевненістю і марнославством

Треверс зазначає, що привабливість поганих хлопців багато в чому тримається на аурі впевненості, яку вони випромінюють. Зазначимо, що впевненість, як правило, є здоровою рисою потенційного партнера, проте вкрай важливо вміти відрізнити її від замаскованої зарозумілості, яка корениться в невпевненості.

Дійсно впевнені в собі люди вирізняються емоційною самодостатністю та незалежністю, тоді як друге можна ідентифікувати за парадоксальним ставленням "ти мені не потрібен", яке цікавим чином приваблює людей.

Психолог зазначає, що цей суворий, на перший погляд, бік є вельми привабливим, бо обіцяє "захопливу поїздку", схожу на "темні риси" бунтарства, імпульсивності та впертості. Наприклад, дослідження, опубліковане в European Journal of Personality, виявило зв'язок між нарцисизмом і привабливістю партнера як у чоловіків, так і в жінок. Тоді автори дослідження виявили, що нарцисизм може діяти як магніт, притягуючи людей до тих, хто демонструє ці риси. Цікаво, що ця привабливість, як правило, діє в контексті короткострокових стосунків.

За словами Треверса, потяг до поганих хлопців також можна порівняти зі складною, але вельми захопливою головоломкою або захопливою складною грою, яка дає відчуття мети і відволікає. Крім того, люди часто знаходять задоволення у спробах "виправити" або "приручити" цих складних особистостей, що могло б підтвердити їхню цінність.

Спокуслива динаміка любові та ненависті

Насправді мало кому подобаються, коли з ним грається, проте з іншого боку в нас існує потяг до емоційного хаосу, який часто приносять у наше життя "погані хлопці". По суті, їхня схильність коливатися між позитивним і негативним ставленням є вельми болісною, але й приємною.

Треверс зазначає, що підсвідомий потяг до подібних стосунків насправді може коренитися в нашому дитячому досвіді, соціальних нормах або минулих відносинах, які могли визначити моделі в нашій поведінці, що проявляються і в подальших стосунках.

За словами психолога, суть цієї спокуси полягає в посиленні прихильності після періодів зневаги. Цей дивовижний психологічний феномен періодичного підкріплення створює заплутаний цикл, який затягує вас дедалі глибше в це "павутиння". Зрештою подібні стосунки можуть призвести до виникнення травматичного зв'язку, який виллється в глибоку емоційну прив'язаність між людиною, яка зазнає насильства, і її кривдником. У дослідженні 2022 року вчені виявили, що травматичний зв'язок виникає внаслідок повторюваного циклу насильства, коли поєднання нагород і покарань формує складні емоційні зв'язки, які надзвичайно складно розірвати.

Складна динаміка любовних бомбардувань

Погані хлопці також часто вдаються до тактики любовного бомбардування, за якої позірна захисна і пристрасно-уважна манера поведінки, типова для турботливого партнера, насправді приховує агресивні, контролювальні, власницькі та нерозважливі мотиви.

За словами Треверса, наприклад, може здатися, що людина переслідує вас, хоча насправді вся її поведінка є чітко спланованою. Наприклад, погані хлопці здатні маніпулювати, змушуючи партнера ігнорувати нездорові сигнали: незрозумілу відсутність, ігнорування потреб або кордонів у стосунках.

Поштовх і тяжіння любовного бомбардування, якщо їх терпіти досить довго, можуть перетворитися на стосунки, що постійно повторюються, і від яких, як відомо, дуже важко відмовитися. В одному дослідженні вчені виявили, що стосунки, які постійно закінчуються і починаються знову, пов'язані з невизначеністю, стресом і надмірною кількістю пауз.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розділили всіх чоловіків на Землі на три категорії.