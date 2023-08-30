Гробниця Пакопампа розкриває незвичайні обряди стародавнього Перу: що знайшли археологи (фото)

Спільні зусилля археологів з Перу та Японії дозволили виявити цікаву археологічну знахідку: стародавню круглу могилу, розташовану на північних просторах Перу. Її вік оцінюється приблизно в 3 000 років, можливо, навіть більше.

Знайдене місце поховання, яке називають гробницею Пакопампа, містило останки стародавнього жерця разом із ритуальними предметами, які, як вважалося, мали полегшити його перехід у потойбічний світ, пише Ancient Origins.

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Хуан Пабло Вільянуева, перуанський археолог, розповів: "Нещодавно ми відкрили могилу 3000-річної постаті на археологічній ділянці Пакопампа".

Він додав, що жрець був одним із перших релігійних лідерів в Андському регіоні, якому на місці поховання принесли низку вишуканих підношень.

Історія Пакопампи та поховання жерця

Археологічна пам'ятка Пакопампа, розташована в провінції Чота в регіоні Кахамарка в перуанських Андах знаходиться приблизно за 900 км на північ від Ліми. Це місце відповідає доінкській культурі Пакопампа, яка процвітала між 1200 і 500 роками до нашої ери.

Центральне місце у цьому відкритті займає кругла гробниця Пакопампа діаметром 3 метри. Невелика глибина гробниці, що простягається лише на 1 метр під землею, не перешкоджала її захисній ролі. Шість шарів попелу і землі огортали вміст поховання, ефективно захищаючи його від руйнування.

У ній зберігся скелет стародавнього жерця. Голова похованого була орієнтована на південь, а ноги схрещені, спрямовані на північ. Ще однією особливістю було те, що священик похований нетрадиційно — обличчям донизу, вибір оповитий таємницею.

Виявлення артефактів Пакопампи

Поруч з останками священика по західному периметру гробниці лежала колекція невеликих сферичних керамічних посудин, деякі з яких прикрашені декоративними елементами. Крім того, археологи знайшли різьблену кістяну лопатку та різноманітні підношення.

Дві печатки з чіткими зображеннями — ягуара та людського обличчя — знайдені по краях гробниці, заховані у верхніх шарах попелу та ґрунту. Ці печатки були інструментами для нанесення малюнків на тіло священика, що символізували його роль як важливого лідера стародавньої громади.

За сучасними оцінками, цей жрець жив приблизно за 1 000 років до нашої ери.

Цікаво, що це не найдавніші останки жерця, знайдені на місці Пакопампа. У вересні 2022 року та ж дослідницька група розкопала ще одну гробницю, в якій знаходилися останки релігійного лідера, який, як вважають, жив близько 1200 року до н. е. або раніше.

Цей чоловік, якого називали "жрецем путуто", отримав своє ім'я завдяки андським духовим інструментам, виготовленим із мушель, відомим своїм трубним звучанням. Присутність цих путуто в похованні свідчить про їхнє можливе ритуальне використання.

Артефакти, розкопані в гробниці Пакопампа в Перу Фото: Peru’s Ministry of Culture

Розкрито духовні підвалини Пакопампи

Розташоване на висоті 2 500 метрів серед Андських гір у регіоні Кахамарка, місце Пакопампа складається з дев'яти монументальних споруд, витесаних із полірованого каменю. Цей архітектурний ансамбль вважається складовою частиною ширшого релігійного комплексу.

Окрім споруд і гробниць нещодавно відкопаних жерцв, розкопки висвітлили ще три поховання шанованих релігійних діячів. Серед них — "Пані Пакопампа", чиї скелетні рештки вказують на те, що на момент смерті їй було від 30 до 40 років.

Її поховання, датоване приблизно 900 роком до н. е., містить розкішний набір поховальних речей, зокрема золоті сережки, керамічні посудини та намисто з черепашок. Місце її поховання збігається з майбутнім місцем розташування церемоніального храму.

Вбрання усіх знайдених людей вражало: одну з них прикрашало важке золоте намисто, а біля іншої виявили чорну керамічну посудину, прикрашена гравірованою фігурою у вигляді змії та ягуара.

Завдяки останній знахідці поховання отримало назву "Могила жерців змія-ягуара". Епоха їхнього існування приблизно датується 600-700 роками до н. е., що вказує на те, що культ проіснував кілька століть.

У гробниці Пакопампа в Перу знайшли керамічні посудини Фото: Peru’s Ministry of Culture

Усі ці відкриття, включно з круглою гробницею священика, виявленою під час розкопок 2023 року, відбулися під егідою Археологічного проєкту "Пакопампа". Започаткований у 2005 році, він має на меті отримати всебічне уявлення про культуру Пакопампа, яка колись панувала в цьому перуанському регіоні.

Співробітники з Національного музею етнології Японії та Перуанського національного університету Сан-Маркос беруть участь в проєкті, який у 2024 році відзначатиме свій 20-й сезон розкопок.

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