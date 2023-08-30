Не знайти аналога по всій Європі. Археологи виявили унікальне неолітичне поселення у Франції

На цьому місці вже виявлено 15 великих кремінних кар'єрів, які займають площу 450 гектарів. Крім того, відкрито 135 підземних приміщень, відомих як гіпогеї.

Через півтора століття після першої знахідки залишків кременю в цій місцевості з'являється важливе відкриття про складну соціальну структуру цього поселення. Цей археологічний прорив вітається як останній фрагмент, необхідний для завершення повного опису історії, пише Arkeonews.

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"Тепер ми знайшли відсутній компонент цієї складної головоломки", — заявив Ремі Мартіно, дослідник з Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS), який керував командою, що знайшла поселення.

Тут також виявлено 15 великих кремінних кар'єрів, які займають площу 450 гектарів. Крім того, археологи відкрили 135 підземних приміщень, відомих як гіпогеї.

З часу першого виявлення крем'яних артефактів сто п'ятдесят років тому на цьому місці також знайшли п'ять проходів, перекритих мегалітами, десять знарядь праці, призначених для шліфування сокир, а також докази оброблюваних полів, вирощених за допомогою контрольованих методів випалювання.

Мартіно стверджує, що ця знахідка відкриває епохальний прогрес у розумінні економічної, суспільної та територіальної структури епохи неоліту. Він наголосив на надзвичайному характері цього відкриття, відмітивши відсутність подібної знахідки в усій Європі.

Відкриття цього поселення стало можливим завдяки виявленню траншеї, виритої для встановлення оборонного частоколу. Розташоване в межах муніципалітету Валь-де-Маре, приблизно за 136 кілометрів від Парижа, доісторичне укріплення оточувало пагорб, охоплюючи, за оцінками археологів, площу в один гектар.

Вони привели до розкопок споруди в стилі апсиди, що прилягала до розлогої сміттєвої ями діаметром близько 20 метрів, а також до кількох колодязів. Мартіно охарактеризував об'єкт як ретельно структурований у всій його повноті.

Серед знайдених артефактів є мініатюрний овальний предмет, виготовлений з перламутру — справді видатний зразок, за оцінкою Мартіно. Предмет має два отвори в центрі і, ймовірно, є попередником сучасного ґудзика. Його походження можна простежити у проміжку між 3400 та 3300 роками тому.

Добре збережений стан цих знахідок підживлює оптимізм дослідників, які очікують, що майбутні розкопки потенційно можуть виявити порівняно недоторкану картину цього місця.

Низка цих послідовних відкриттів є кульмінацією двадцятирічної дослідницької ініціативи, очолюваної CNRS.

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