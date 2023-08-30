Найстаріший метеорит був частиною планети, якої більше немає в Сонячній системі (фото)

Учені знову вивчили метеорит, виявлений ще 2020 року, і вважають, що він з'явився ще до появи Землі.

Три роки тому в пустелі Сахара на території Алжиру в регіоні під назвою Ерг-Шеш було виявлено великий метеорит. Він отримав назву Ерг-Шеш 002 або за міжнародною класифікацією EC 002. Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Nature Communications, цей метеорит трохи старший за Землю, він був частиною невдалої планети і надав нову інформацію про ранній етап існування Сонячної системи, пише Daily Mail.

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Учені вважають, що метеорит EC 002 є найстарішим з усіх виявлених на Землі і його вік становить 4,566 млрд років. Тобто він з'явився ще тоді, коли не було нашої планети. Учені вважають, що склад цього метеорита вказує на те, що рання Сонячна система мала не зовсім такий вигляд, як передбачалося.

Вчені також вважають, що зараз експерти неправильно оцінюють вік метеоритів і деякі з виявлених на Землі можуть бути не такими старими, як вважається. Річ у тім, що хімічний аналіз метеорита EC 002 показав, що в камені міститься набагато більше радіоактивного ізотопу алюміній-26, ніж в інших кам'янистих метеоритах такого самого віку.

Метеорит EC 002 Фото: Daily Mail

Таким чином вчені припускають, що теорія про те, що алюміній-26, який, як вважається, був джерелом тепла для планетезималів (з них з'явилися планети), був рівномірно розподілений ранньою Сонячною системою, не є правильною.

За словами вчених, якщо цей ізотоп не мав рівномірного розподілу, то на нього не можна покладатися при визначенні точного віку метеоритів і того, яку роль цей ізотоп відігравав у формуванні планет.

Наша Сонячна система з'явилася з туманності, що складалася з газу та пилу, трохи більш як 4,5 млрд років тому, як вважають нині вчені. Спочатку сформувалося Сонце, а з матеріалу, що залишився в протопланетному диску, почали з'являтися планетезималі, які стали основою майбутніх планет. Але попередні дослідження припускали, що алюміній-26 був рівномірно розподілений навколо Сонця перед тим, як з'явилися планети, зокрема й Земля.

Наша Сонячна система з'явилася з туманності, що складається з газу і пилу, трохи більше 4,5 млрд років тому Фото: NASA

Вважається, що алюміній-26 відіграв важливу роль у формуванні кам'янистих планет, бо забезпечив достатньо тепла початковим будівельним блокам за рахунок радіоактивного розпаду. До речі, період розпаду цього ізотопу становить 770 тисяч років.

Учені проаналізували хімічний склад метеорита EC 002 і дійшли висновку, що його вік становить 4,566 млрд років. Потім учені порівняли цей аналіз із дослідженнями інших стародавніх кам'янистих метеоритів. Вони з'ясували, що вміст у ньому алюмінію-26 набагато більший, а отже, цей ізотоп був нерівномірно розподілений у туманності, з якої з'явилася Сонячна система.

Автори дослідження припускають, що метеорит, який складається переважно з вулканічної породи, був частиною планети на ранній стадії формування. Але ця протопланета зникла на зорі існування Сонячної системи або приєднавшись до будівельного блоку іншої планети, або її знищили удари великих космічних каменів.

Нагадуємо, що вчений із Гарварду каже, що знайшов інопланетні об'єкти на Землі та їх сотні в Тихому океані. Фізик Аві Леб вважає, що десятки крихітних фрагментів, які він знайшов на дні Тихого океану, точно є міжзоряними об'єктами.