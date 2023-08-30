Учений із Гарварду каже, що знайшов інопланетні об'єкти на Землі: їх сотні в Тихому океані (фото)

Фізик Аві Леб вважає, що десятки крихітних фрагментів, які він знайшов на дні Тихого океану, точно є міжзоряними об'єктами

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Учений із Гарвардського університету Аві Леб, який протягом місяця разом із колегами вивчав крихітні сфери, виявлені на дні Тихого океану, вважає, що вони прибули з-за меж Сонячної системи, пише Daily Mail.

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Під час експедиції до місця падіння у 2014 році міжзоряного об'єкта CNEOS1 (2014-01-08) або IM1 Аві Леб і його колеги виявили десятки металевих сфер, хоча їх може бути набагато більше на дні. Як показав аналіз, багато з них мають хімічний склад, який не відповідає відомим природним або штучним сплавам.

Леб продовжує вважати, що ці сфери можуть бути уламками космічного апарату інопланетян, хоча результати так і не дали точної відповіді, чи є вони частиною інопланетної технології або частиною комічного каменю. Але вчені впевнені, що ці сфери прибули до нас точно не з нашої Сонячної системи.

Вчені впевнені, що ці сфери прибули до нас точно не з нашої Сонячної системи Фото: Daily Mail

Аналіз фрагментів міжзоряного об'єкта засвідчив, що вони багаті на берилій, лантан і уран, а також містять небагато таких елементів, як реній — один із найрідкісніших хімічних елементів, виявлених на Землі.

За словами Леба, хімічні сполуки у складі фрагментів не відповідають сплавам, виявленим на Землі, Місяці, Марсі або в метеоритах із Сонячної системи.

Протягом багатьох років Леб стверджує, що інопланетяни могли відвідувати Землю. Навіть відомий міжзоряний об'єкт Оумуамуа, який багато вчених вважають звичайним каменем, Леб приймає за можливу інопланетну технологію.

Наразі вже підтверджено, що ще 2014 року на Землю впав об'єкт IM1, який унаслідок вибуху розпався на частини і впав у води Тихого океану. Попередньо Леб припустив, що це може бути міжзоряний об'єкт, і деякі вчені з ним погодилися.

За словами Леба, хімічні сполуки у складі фрагментів не відповідають сплавам, виявленим на Землі, Місяці, Марсі або в метеоритах із Сонячної системи Фото: Daily Mail

Тепер же, за словами Леба, у нього є точні докази того, що цей об'єкт точно прибув з-за меж Сонячної системи. Тепер залишилося довести теорію про те ,що він може мати штучне походження, тобто може бути уламком космічного корабля інопланетян.

Ще наприкінці минулого місяця Аві Леб заявив, що хімічний аналіз знайдених фрагментів покаже, чи мають вони штучне походження. Фізик припустив, що це могли бути уламки позаземного апарату діаметром 1 метр і вагою 500 кг, як уже писав Фокус.

Самі ж фрагменти міжзоряного об'єкта Аві Леб і його колеги виявили ще в червні. Тоді вчений з Гарварду вперше заявив про те, що ці сфери можуть мати штучне походження, як уже писав Фокус .

Перший проведений хімічний аналіз фрагментів, піднятих із глибини 1,7 км, уже вказував на аномальний склад, і він відрізнявся від відомих штучних сплавів або складу астероїдів, як уже писав Фокус .