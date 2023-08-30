Капсула часу імперії ацтеків. Археологи виявили ритуальні антропоморфні фігурки (фото)
Зведений після 1325 року н. е., "великий храм" бере свій початок саме відтоді, але його існування трагічно обірвалося під час завоювання Теночтітлана іспанськими військами у 1521 році н. е.
Завдяки спільним зусиллям проєкту "Темпло майор" та Національного інституту антропології та історії (INAH) з'явилися археологічні відкриття, які проливають світло на історичне полотно пірамідаиУїцилопочтлі в Мехіко. Темпло майор, ключовий епіцентр в архітектурному просторі Теночтітлана, столиці імперії ацтеків, мав величезне значення. Ця грандіозна споруда, яку мовою науатль називали "huey teocalli", присвячена Уїцилопочтлі, божеству війни, а також Тлалоку, покровителю дощу і землеробства, пише HeritageDaily.
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Археологічні залишки цього священного місця зараз знаходяться на північний схід від Зокало, головної площі Мехіко.
Ретельні розкопки, проведені археологами в Темпло майор, відкрили кам'яне сховище, яке мовою науатль називається "тепетлакаллі". У цьому сховищі дослідники виявили 15 антропоморфних статуеток, а також безліч зелених кам'яних намистин, черепашок равликів і морських коралів.
Уособлюючи стиль мескаля, ці фігурки є символом мезоамериканської культурної лінії, яка зародилася в 700-200 рр. до н. е. Археологи стверджують, що ці скарби опинилися в центрі ритуальних жертвоприношень, відкриваючи вікно в духовний етос епохи.
Коментуючи це відкриття, археолог Лопес Лухан пояснює: "Фігурки, які самі по собі є важливими реліквіями, вік деяких із них перевищує тисячоліття, очевидно, функціонували як предмети поклоніння, ймовірно, виконуючи роль церемоніальних фігурок".
Кам'яна скриня, що припадає на період правління Монтесуми I Ільвікаміна ("Гнівається наче володар"), 5-го тлатоані Теночтітлана, з 1440 по 1469 рік нашої ери, прикрашає це середовище.
У скрині археологи виявили 186 артефактів, кожен із яких сюди поклали як підношення. Серед них були сережки у вигляді гримучих змій, мозаїка зі 137 намистин, витесаних з різноманітного зеленого каміння, та колекція з 1 942 предметів, виготовлених з мушель, равликів та коралів.
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