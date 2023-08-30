Знайшли винного. Учені розповіли, чи варто звинувачувати виверження вулкана Тонга в аномальній спеці

Дослідники розповіли, чи могло пробудження підводного вулкана стати каталізатором екстремальної погоди, з якою людство зіткнулося 2023 року.

Виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у січні 2022 року стало одним із найбільших вивержень вулканів за всю історію спостережень. Вибух стався під водою, а його сила дорівнювала 100 бомбам, скинутим на Хіросіму. У результаті в атмосферу Землі було викинуто мільйони тонн водяної пари, пише Space.

Останнім часом з'явилося дедалі більше припущень про те, що саме найбільше виверження підводного вулкана винне в екстремальних погодних умовах, з якими людство зіштовхнулося 2023 року. Зокрема рекордними хвилями тепла, інтенсивними лісовими пожежами та рекордним потеплінням поверхні океану.

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Щоб розставити всі крапки над "і", дослідники розповіли, чи так це насправді. За словами старшої наукової співробітниці NorthWest Research Associates та Інституту гірничої справи й технологій Нью-Мексико Глорії Менні, а також наукового співробітника Лабораторії реактивного руху NASA Луїса Міллана, коротка "відповідь — ні".

Дослідники зазначають, що Ель-Ніньйо насправді призвів до підвищення глобальної температури, а виверження вулкана, ймовірно, торкнулося деяких регіонів на короткий час. Однак основним винуватцем екстремальної спеки все ще залишається діяльність людини, зокрема спалювання викопного палива. Чому ж тоді дехто все ще звинувачує вулкан Тонга?

Дослідники зазначають, що масивні виверження вулканів, як правило, знижують температуру, оскільки вони викидають величезну кількість діоксиду сірки, що утворює сульфатні аерозолі, що допомагає відбивати сонячне світло назад у космос. Простими словами, цей аерозоль насправді сприяє охолодженню поверхні планети. Однак виверження підводного вулкана Тонга насправді мало ще один ефект, оскільки відбулося під водою.

За словами Менні та Міллана, виверження Тонга незвичне тим, що воно також призвело до найбільшого збільшення кількості стратосферних аерозолів за останні десятиліття — фактично це призвело до викиду величезної кількості водяної пари в стратосферу Землі.

Зазначимо, що водяна пара є природним парниковим газом, який поглинає сонячну радіацію і здатний утримувати тепло в атмосфері Землі. Вчені зазначають, що аерозоль і водяна пара впливають на кліматичну систему планети протилежним чином. Попередні дослідження вже показали, що більший і стійкіший шлейф водяної пари виверження міг призвести до тимчасового сумарного ефекту потепління поверхні планети.

Попередня робота дослідників показала, що виверження підводного вулкана призвело до збільшення кількості водяної пари в стратосфері Землі приблизно на 10-15%. Це рекордне значення за всю історію спостережень. Далі вчені використовували комп'ютерну модель і підрахували, що водяна пара насправді могла підвищити глобальну температуру планети на 0,035 градуса за Цельсієм.

Через це відкриття деякі дослідники пов'язали екстремальні кліматичні зміни з виверженням вулкана. Однак усі вони упускають один важливий момент, вчені, які брали участь у всіх цих дослідженнях, чітко дали зрозуміти, що виверження вулкана Тонга насправді могло вплинути на підвищення температури Землі, але не є ключовим фактором глобального потепління.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали наслідки виверження вулкана Тонга.