Поет Вордсворт після смерті брата знайшов розраду в скарбах із корабельних аварій: що відомо

У 1805 році трагічно загинув Джон Вордсворт, молодший брат відомого поета-романтика Вільяма Вордсворта, у бурхливому морі біля узбережжя Дорсета.

Судно "Граф Аберґавенні" ("Earl of Abergavenny"), яким керував Джон, не витримало суворої стихії та скелястих перешкод і затонуло під час торгової експедиції до Китаю під прапором Ост-Індійської компанії. Корабельна аварія, що сталася холодної лютневої ночі, забрала життя понад 250 пасажирів і членів екіпажу, пише the Guardian.

Вільям Вордсворт, намагаючись впоратися зі скорботою від передчасної смерті брата, шукав розради в літературі. Його реакція на цю катастрофічну втрату вилилася у вірші, в яких він оплакував загибель:

"Sea, Ship, drown'd, Shipwreck – so it came

The meek, the brave, the good, was gone;

He who had been our living John

Was nothing but a name".

Однак нещодавнє відкриття пропонує новий рівень розуміння реакції Вільяма Вордсворта на цю особисту трагедію. Доктор Шон Кінгслі, британський морський археолог, відкопав невідомий досі лист 1848 року, який проливає світло на незвичайни аспект подолання внутрішніх переживань поета.

Це послання, знайдене дослідником Рексом Коуеном, показує схильність Вордсворта до збирання матеріальних реліквій з морських аварій та історичних суден. Така поведінка слугувала мостом між Вільямом і його померлим братом, дозволяючи йому впоратися з психологічними наслідками втрати.

Віднайдений лист розкриває прагнення Джона накопичити багатство під час торговельної діяльності з наміром підтримати поетичні пошуки Вільяма. Ці стосунки братів мали багатонадійну перспективу, яку трагічно обірвала корабельна аварія.

Свинцева полотняна пломба із затонулого корабля "Earl of Abergavenny" з логотипом Ост-Індійської компанії Фото: Courtesy of the Portland Museum Trust

Знахідка також дає уявлення про намагання Вільяма Вордсворта вшанувати пам'ять брата. Поет дякує неназваній жінці за подарунок — скриньку, зроблену з уламків "Royal George", військового корабля, який розділив його долю у 1782 році.

Він розповідає про володіння ще однією скринькою, створеною з колод "Royal William", судна, побудованого в 1719 році, а також тростиною, виготовленою з матеріалів, врятованих з "Royal George".

Доктор Кінгслі ділиться цими відкриттями вересневому номері. Він пише яскраву розповідь про нещасливу подорож, яку здійснив командир Вордсворт під егідою Ост-Індійської компанії. Подорож, що мала тривати півтора року на шляху до Бенгалії та Китаю, зіткнулася з власною трагічною долею.

Через несприятливі корабельні умови та неспокійну морську обстановку відплиття експедиції відклали, що остаточно вирішило долю корабля. У фатальний день 5 лютого, під дією шалених шквалів та невпинної хвилі, корабель зіткнувся з берегом.

Серед артефактів, піднятих із затонулого корабля, виділяється свинцева печатка з легко впізнаваною емблемою Ост-Індійської компанії. Ця символічна реліквія приєдналася до колекції з близько 2 000 інших предметів, врятованих із глибин, кожен з яких є свідченням знаменної морської трагедії, що відлунювала не лише в історії, але й у серці скорботного поета.

