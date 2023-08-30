Нові зображення Марса розкривають вибухове минуле культової пам'ятки планети (фото)

Космічний апарат-ветеран зробив докладні знімки одного з найвідоміших регіонів Червоної планети.

Космічний апарат Mars Express за допомогою своєї камери HRSC зробив нові докладні зображення найвідомішого вулкана на Марсі та його околиць. На нових знімках видно текстуровану місцевість біля вулкана і самотній кратер, пише Inverse.

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Гора Олімп на Марсі є найбільшим вулканом у Сонячній системі. Його висота становить приблизно 21,9 км, що в 2,5 раза більше, ніж у найвищої гори на Землі — Евересту. Космічний апарат Mars Express, який вже 20 років займається дослідженням Марса, направив свою камеру на околиці гори Олімп.

Гора Олімп на Марсі Фото: ESA

За словами вчених з Європейського космічного агентства (ЄКА), сам вулкан оточує незвичайна "зморшкувата" місцевість, яка отримала назву Lycus Sulci. Науковці з NASA поки що не дійшли єдиної думки щодо того, як утворилася ця особливість поверхні і як вона пов'язана з формуванням самої гори Олімп.

Але вчені з ЄКА пропонують своє пояснення дивному ландшафту. Коли лава з вулкана вилилася назовні, то вона зіткнулася з корінною породою, яка містила лід і воду. Коли лід пізніше розтанув, то скелястий край гори Олімп відколовся і це призвело до появи зсувів. Це були величезні зсуви, які супроводжувалися масштабними падіннями каміння.

Сам вулкан оточує незвичайна "зморшкувата" місцевість, яка отримала назву Lycus Sulci Фото: ESA

У міру того як зсуви віддалялися від гори Олімп і переміщалися по поверхні Марса, вони змінювали свою форму, то розтягуючись, то стискаючись. Це і створило характерні "зморшки", які можна побачити на нових знімках регіону Lycus Sulci. Після свого формування цей регіон став ще більш помітно виділятися на поверхні з вітрової ерозії.

Також на нових знімках Mars Express можна побачити там, де регіон Lycus Sulci зустрічається з більш рівною поверхнею, кратер Yelwa. Якщо "зморшкувата" область займає сотні кілометрів поверхні Марса, то цей кратер має діаметр лише 8 км. З огляду на близькість цього кратера до місць розташування місцевості Lycus Sulci, можна уявити наскільки далеко пішли руйнівні зсуви з гори Олімп. Річ у тім, що кратер розташований за 1000 км від вулкана.

У міру того як зсуви віддалялися від гори Олімп і переміщалися поверхнею Марса, вони змінювали свою форму Фото: ESA

Подібні спостереження мають вирішальне значення для розуміння давнього минулого Марса. Різні утворення на поверхні планети зберігають сліди процесів планетарного масштабу і допомагають вченим краще зрозуміти минуле Марса. Зокрема чи був колись Марс придатною для життя планетою.

Також на нових знімках Mars Express можна побачити там, де регіон Lycus Sulci зустрічається з більш рівною поверхнею, кратер Yelwa Фото: ESA

Що стосується розмірів гори Олімп, то на всій її великій території запросто змогли б поміститися всі острови Гавайського архіпелагу. Вчені вважають, що марсіанський вулкан зобов'язаний своїм величезним розміром нерухомій поверхневій корі, де з часом могла накопичуватися рідка лава. Останнє виверження вулкана сталося 25 млн років тому.

Космічний апарат Mars Express перебуває на орбіті навколо Марса з 2003 року. Він робить знімки поверхні планети, визначає склад і циркуляцію розрідженої атмосфери та вивчає підповерхневі шари кори Марса.

Фокус уже писав про те, що, як показує нове дослідження, гора Олімп на Марсі колись була вулканічним островом, схожим на подібні на Землі. Тобто вчені вважають, що цей вулкан у далекому минулому оточував океан із рідкої води.