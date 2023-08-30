Крихітні мікроби та їхній величезний вплив: кишківник є винуватцем дитячих алергій

Від екземи до сінної лихоманки — розгадка дитячих алергій може ховатися в бактеріях нашого кишківника.

У шлунку і кишечнику кожного з нас мешкає незліченна безліч бактерій, відомих під загальною назвою мікробіом кишечника. Нове дослідження, озброївшись доступними знаннями, показало, що за типом і балансом цих бактерій можна передбачити, чи розвинеться у дитини алергія, пише Medical News.

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Дослідники з Університету Британської Колумбії та Дитячої лікарні Британської Колумбії зробили дивовижне відкриття: бактеріальне середовище в нашому кишківнику може бути основним фактором розвитку чотирьох поширених дитячих алергій — екземи, астми, харчової алергії та сінної лихоманки.

Незважаючи на різні симптоми, ці алергії можуть мати спільне походження. Замість того, щоб вивчати їх окремо, як це традиційно робили більшість дослідників, у даному дослідженні розглядали всі чотири види алергії разом. І результати виявилися дивовижними.

Проаналізувавши медичні картки 1115 дітей віком від першого дня народження до п'яти років, фахівці далі вивчили зразки випорожнень цих дітей у віці трьох місяців і одного року. Ці зразки дали змогу зробити "знімок" кишкових бактерій кожної дитини. Дослідники помітили закономірність: дисбаланс кишкових бактерій, відомий як дисбіоз, часто спостерігався у тих дітей, у яких згодом розвивалася одна з чотирьох алергій. Цей дисбаланс, імовірно, призводив до ослаблення кишкової оболонки та посилення запалення в кишечнику.

У нормі між нашим організмом і бактеріями в кишечнику існує взаєморозуміння. Кишківник має бар'єр, який не дозволяє бактеріям завдавати шкоди, а також тримає запалення під контролем. Однак у дітей, у яких згодом розвинулася алергія, ця система, мабуть, дала збій.

На бактеріальне середовище в нашому кишечнику можуть впливати кілька факторів. Наприклад, антибіотики можуть знищити деякі корисні бактерії, тоді як грудне вигодовування допомагає живити корисні бактерії. Дослідження показало, що діти, які отримували антибіотики в перший рік життя, були більш схильні до розвитку алергії надалі. Навпаки, у дітей, які перебували на грудному вигодовуванні протягом перших шести місяців, ризик розвитку цих алергічних захворювань був нижчим.

З огляду на отримані результати, дослідники сподіваються на створення методів лікування, здатних усунути бактеріальний дисбаланс у кишечнику і, можливо, запобігти виникненню алергії. Як зазначив доктор Стюарт Терві, який брав участь у дослідженні, втручання в дитячому віці та забезпечення збалансованого середовища в кишечнику може запобігти алергії, яка в іншому разі може зберегтися в дорослому віці.

Це масштабне дослідження є частиною довгострокового канадського проекту з моніторингу здоров'я дітей від самого народження. Розпочата у 2008 р., ця ініціатива вже дала змогу отримати цінні відомості про те, як виникають астма та алергія. Хоча таємниці наших кишкових бактерій тільки починають розкриватися, є надія, що ці відкриття можуть прокласти шлях до здоровішого майбутнього наших дітей.

Раніше Фокус писав про те, що діти, які страждають від алергії, схильні до виникнення інших хвороб. Нещодавнє новаторське дослідження показало, що у дітей одна алергія може спровокувати наступну, більш важку.

Також Фокус писав про розроблений вченими спосіб раннього виявлення інфекцій. Нове відкриття може допомогти лікарям виявляти вірусні інфекції, зокрема й вірус, що спричиняє COVID-19, ще до появи у пацієнтів важких симптомів.

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