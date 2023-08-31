Індійський місяцехід місії "Чандраян-3" зробив перший знімок свого посадкового модуля на Місяці (фото)

Місяцехід "Праг'ян" і посадковий апарат "Вікрам" провели на Місяці вже половину часу з двотижневої місії.

Індійський місяцехід "Праг'ян" із місії "Чандраян-3" уперше надіслав на Землю знімок посадкового модуля, разом із яким він прибув на Місяць. Їхні спільні дослідження в районі Південного полюса Місяця тривають, хоча їм залишилося працювати тут трохи більше тижня, пише Space.

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Індійське космічне агентство ISRO оприлюднило два знімки посадкового модуля "Вікрам", розташованого посеред пустельної місцевості недалеко від Південного полюса Місяця. Ці зображення зробив напарник апарату, місяцехід "Праг'ян", за допомогою своєї навігаційної камери.

Ці фотографії були зроблені в середу, 30 серпня, о 4:30 за Києвом. На одному зі знімків показано два прилади посадкового модуля: ChaSTE — призначений для вимірювання температури поверхні та ILSA — для вимірювання сейсмічної активності на Місяці.

Індійський місяцехід "Праг'ян" із місії "Чандраян-3" уперше надіслав на Землю знімок посадкового модуля, разом із яким він прибув на Місяць Фото: ISRO

Два апарати вперше в історії здійснили м'яку посадку недалеко від Південного полюса Місяця ще 23 серпня. Через кілька днів індійські вчені показали, як місяцехід вирушив у свою дослідницьку місію поверхнею Місяця, як уже писав Фокус.

Пізніше посадковий модуль використовував свій прилад ChaSTE для першого в історії вимірювання температури поверхні Місяця в районі південного полярного регіону. До цього подібні вимірювання проводилися тільки орбітальними апаратами. Аналіз місячної поверхні на глибину до 10 см дав дивовижні результати, як уже писав Фокус. Виявилося, що температура різко змінюється з висотою. Якщо на глибині до 10 см вона становить мінус 10 градусів Цельсія, то сама поверхня Місяця в цьому регіоні просто "кипить". Аналіз показав, що тут дуже гаряче — плюс 60 градусів Цельсія. Поверхня Місяця може стати дуже гарячою протягом одного місячного дня, який триває два земні тижні, а потім дуже холодною під час місячної ночі.

На одному зі знімків показано два прилади посадкового модуля: ChaSTE — призначений для вимірювання температури поверхні та ILSA — для вимірювання сейсмічної активності на Місяці Фото: ISRO

Як показують вимірювання орбітальних апаратів, температура на поверхні Місяця, особливо в районі екватора, може підніматися вдень до плюс 127 градусів Цельсія, а вночі опускатися до мінус 173 градуси Цельсія.

Наступним досягненням місії "Чандраян-3" стало те, що місяцехід зміг вперше вивчити хімічний склад місячної поверхні недалеко від Південного полюса нашого супутника, як уже писав Фокус. Зокрема, тут було виявлено сірку та інші хімічні елементи, зокрема кисень.

Половина запланованої місії на Місяці вже позаду і приблизно за тиждень обидва індійські апарати припинять свою роботу, оскільки на Місяці настане ніч. Батареї не зможуть отримувати достатньо сонячного світла для зарядки, а також апарати не оснащені захистом від дуже низьких температур.

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