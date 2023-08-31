Ідеальний шторм. Як блакитний супермісяць і високі температури породили ураган Ідалія (фото)

Дослідники вважають, що він став ще одним підтвердженням того, що кліматична криза призведе до посилення штормів і ураганів цього року.

У 2023 році планета зіткнулася з новою кліматичною кризою, яка обрушилася на Землю рекордними хвилями тепла на суші та в океані, запустила низку інтенсивних лісових пожеж і температурних рекордів. Однак учені одностайні в думці, що все це лише квіточки, надалі ситуація лише погіршиться, пише Live Science.

Передбачається, що підвищення глобальної температури планети та різкі зміни клімату призведуть до того, що лісові пожежі, урагани й шторми в майбутньому стануть тільки інтенсивнішими. Днями кліматологи спостерігали за тим, як шторм посилився за ніч і вранці 30 серпня обрушився на берег біля Кітон-Біч, Флорида. Тепер учені вважають, що це є ще одним підтвердженням того, що кліматична криза Землі, зокрема підвищення рівня моря і глобальної температури, призведе до посилення штормів і ураганів.

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Зазначимо, що ураган Ідалія досяг північної Флориди та продовжує обрушуватися на штат проливним дощем і шквальним вітром, попри те, що шторм категорії 4 перейшов у категорію 2. За даними Національного центру ураганів (NHC), ураган Ідалія вийшов на берег у районі Біг-Бенд близько 7:45 ранку за місцевим часом 30 серпня.

Відомо, що вперше шторм обрушився на захід Куби 28 і 29 серпня, зруйнувавши будинки й затопивши села на острові. Після цього він посилився в Мексиканській затоці та пішов на північ з вітрів зі швидкістю 210 км/год, а його пориви часом досягали 260 км/год. Після цього шторм ослаб до категорії 3 й обрушився на узбережжя Флориди. Уже через годину після цього ураган Ідалія перейшов у шторм 2 категорії.

Ураган Ідалія обрушився на район Біг-Бенд у Флориді Фото: NASA

За словами доцента кафедри атмосферних та екологічних наук в Університеті Олбані Крістен Корбозьєро, ймовірною причиною урагану вважається позамежна температура моря. Дослідники зазначають, що ураган Ідалія став найпотужнішим штормом, який коли-небудь обрушувався на цей регіон. Вважається, що швидке посилення шторму підживлювалося теплом, яке, як уже відомо вченим, є в океані.

Раніше вчені зазначали, що температура поверхні океану цьогоріч сягнула рекордних позначок, особливо в Атлантиці та Мексиканській затоці. Урагани черпають енергію з теплих вод, а тому експерти попереджають, що погодні умови у Флориді, ймовірно, призведуть до посилення штормів і ураганів у новому сезоні.

Передбачається, що такі високі температури поверхні океану викликані поєднанням антропогенної зміни клімату та явища Ель-Ніньйо, яке стане значно сильнішим за останнє, яке спостерігалося у 2016 році.

За словами Корбозьєро, ще одним фактором, який міг спричинити повінь з Ідалії, є рідкісний блакитний супермісяць, який сходить 30 серпня. Річ у тім, що супермісяці здатні підняти припливи вище за норму і посилити хвилю морської води над береговою лінією. Крім того, супермісяці посилюють гравітаційне тяжіння нашої планети, що сприяє посиленню приливних повеней, викликаних ураганом у Південній Кароліні, Джорджії та Флориді.

Дослідники припускають, що руйнівний вплив Ідалії триватиме до 31 серпня, при цьому в деяких ізольованих районах очікується від 10 до 20 сантиметрів дощу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найспекотніший період на планеті.