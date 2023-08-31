Сатурн і нова теорія змови: вчені відповіли, чому ніхто і ніколи не полетить на планету

У мережі шириться нова теорія змови, де різного роду ентузіасти стверджують, що Сатурн "ховають" від космічних місій.

Серед усіх божевільних ідей з освоєння космосу ніхто і ніколи не пропонував місію з відправлення астронавтів на Сатурн, і тому є серйозні підстави, пише IFLScience.

Попри очевидну відповідь, цим питанням останнім часом перейнялися прихильники різних теорій змов. Для того, щоб остудити запал ентузіастів, вчені пояснили, чому ніхто і ніколи не полетить на Сатурн.

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По-перше, планета належить до типу планет, відомих як газовий гігант. Саме в цьому і криється основна причина, коли ви обираєте місце для прогулянок — воно ніколи не складається з газу.

Річ у тім, що Сатурн, як і його родич Юпітер, майже повністю складається з водню і гелію, а також з льоду, в якому міститься вода, аміак і метан. Ближче до ядра планети водень під неймовірним тиском переходить у рідкий стан, ще нижче рідким стає гелій.

Один із постів, автор якого припускає, що місій на Сатурн не відбувається, бо космічні дослідження — брехня. Фото: Twitter

Також під колосальним тиском на Сатурні водень перетворюється на металевий водень. У самому ж центрі розташовується кам'яне ядро, чия маса приблизно в 10 разів перевищує масу всієї Землі. Внутрішня частина ядра Сатурна складається з таких металів, як залізо і нікель. Можливо, по ядру планети можна було б прогулятися, але тут ми підходимо до другої проблеми.

Друга причина — величезний тиск і температура на Сатурні, які нікому не дадуть змоги дістатися до ядра планети. Наприклад, атмосферний тиск на Землі становить трохи більше 1 бар, але всередині Сатурна цей показник дорівнює 1 млн бар. Якби за допомогою якихось фантастичних технологій астронавти змогли б пережити такий тиск, тоді їх було б спалено за температури в тисячі Кельвінів.

Після цього стає гранично ясно, що ніякої змови навколо польотів на Сатурн не існує. Ніхто просто не переживе такої подорожі, бо на газ приземлитися неможливо, а біля ядра планети тиск і температура знищить усе живе.

Нагадаємо, нещодавно вчені запропонували виключити планету Сатурн зі списку газових гігантів. Шоста планета Сонячної системи точно складається з газоподібних елементів, але вона сильно відрізняється від Юпітера.