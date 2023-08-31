Краще не стане. Вчені виявили, що алкоголь не робить оточення красивішим

Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття привабливості інших людей.

Передбачається, що термін "пивні окуляри" був придуманий студентами північноамериканських університетів чоловічої статі в 1980-х роках. Ідея полягає в тому, що випитий нами алкоголь може змусити інших у наших очах виглядати більш привабливими, пише The Guardian.

Що ж, учені вважають, що настав час зняти "пивні окуляри". У новому дослідженні вчені зі Стенфордського дослідницького центру профілактики в Пало-Альто (Каліфорнія) дійшли висновку, що алкоголь насправді не здатний зробити людей привабливішими в наших очах.

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Зазначимо, що незважаючи на неофіційні докази існування "пивних окулярів", зв'язок між алкогольною інтоксикацією та фізичним потягом систематично ніколи не вивчався. У новому дослідженні авторка аналізу, професорка Моллі Боудрінг вирішила виправити це упущення.

У попередніх дослідженнях на цю тему людей, як правило, просили оцінити привабливість інших людей за фотографіями у тверезому та нетверезому стані. Однак результати були неоднозначними. Загалом усі дослідження показали, що "пивні окуляри" справді існували, але цей ефект був украй незначним. У новій роботі вчені також додали ще одну складову: можливість реальної зустрічі з деякими людьми, яких реципієнти оцінювали.

За словами професора психології Університету Едж-Гілл в Ормскірці Ребекки Монк, ця можливість зустрічі з людьми, яких реципієнти оцінюють, дала змогу також дослідити прислів'я "про рідку хоробрість", а не тільки так званий феномен "пивних окулярів".

Під час дослідження Боудрінг і Майкл Сайєтт із Піттсбурзького університету запросили 18 пар друзів-чоловіків у лабораторію. Далі їх попросили оцінити привабливість чоловіків і жінок, зображених на фото і відео. Автори дослідження зазначають, що вони запрошували реципієнтів парами, намагаючись відтворити соціальні взаємодії, які можуть відбуватися в реальній ситуації вживання алкоголю.

В одному експерименті чоловікам надавали достатню кількість горілки та журавлинного соку, щоб підняти рівень алкоголю в крові приблизно до 0,08%, в іншому — їм давали безалкогольні напої. Далі учасників просили оцінити привабливість людей, а після цього їх просили вибрати, з ким із людей на фото і відео вони хотіли б взаємодіяти в майбутньому експерименті.

Автори дослідження не виявили, що випитий алкоголь якимось чином збільшує сприйняття привабливості інших людей. Водночас учені помітили, що випитий алкоголь надавав чоловікам хоробрості — вони з більшою ймовірністю обирали для подальшої взаємодії тих, кого вважали найпривабливішими. П'яні учасники в 1,71 раза частіше обирали одного з чотирьох найпривабливіших кандидатів, з якими потенційно могли б зустрітися в майбутньому дослідженні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали напій, який змушує нас старіти і вмирати раніше.