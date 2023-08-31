Сонне царство. Учені назвали ідеальну температуру в кімнаті, яка допоможе виспатися

Дослідники виявили, що ефективність нічного відпочинку залежить від температури в спальні — існує ідеальний діапазон.

Відомо, що сон життєво необхідний людині не тільки для фізичного, а й психологічного здоров'я. Нестача або проблеми зі сном можуть зашкодити нашому здоров'ю і погіршити якість життя, а тому дослідники роками намагаються знайти те, що допоможе нам краще засинати й ефективно відпочивати, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Інституту досліджень старіння Хинди й Артура Маркуса в США зосередилися на вивченні того, якою має бути температура в спальні. Вчені виявили, що існує певний температурний діапазон, у якому ми висипаємося ефективніше, при цьому нижчі або вищі температури можуть насправді нашкодити нашому відпочинку.

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Під час дослідження вчені попросили півсотні людей віком 65 років і старше носити спеціальні монітори, які відстежували якість сну протягом 1,5 років. Зазначимо, що дослідження було проведено в Бостоні — прибережному місті з теплим і вологим кліматом влітку і холодними зимами. У результаті вченим вдалося зібрати дані про 11 000 ночей сну, а також інформацію про умови нічного відпочинку реципієнтів.

Результати дослідження показують, що учасники найефективніше висипалися, коли температура в спальні трималася в діапазоні від 20 до 25 градусів за Цельсієм. Ба більше, вчені виявили, що в цьому діапазоні сон також був найменш неспокійним, а температура у 20°C, ймовірно, була пов'язана з найтривалішим сном.

При цьому вчені виявили зниження ефективності відпочинку на 5-10%, коли температура повітря в спальні підіймалася до 30°C. За такої температури реципієнти також були найбільш неспокійними.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що підвищення температури на 5°C виявилося настільки великим, що впливало на когнітивні функції, стрес, активність, тривогу, втому, а також настрій реципієнтів. До слова, вчені вважають, що ефект від підвищення температури під час сну можна порівняти з вживанням алкоголю ввечері або хронічним болем.

Результати дослідження було опубліковано в журналі Science of the Total Environment. Автори дослідження заявили, що оптимальною температурою для спальні є діапазон 20-25°C. За словами провідного автора дослідження Аміра Баніассаді, отримані ними результати також свідчать про те, що кліматична криза та екстремальні температури, з якими зіткнулася наша планета, можуть вплинути на якість сну людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.