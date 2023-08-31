Вибух на Сонці. Потужний удар припаде на Марс, який може втратити частину атмосфери

Корональний викид маси з Сонця, який несподівано для астрономів полетів у космос, може пошкодити атмосферу Червоної планети.

Космічні апарати зафіксували великий вибух на Сонці, який стався кілька днів тому. У результаті в космос вирвався величезний потік плазми, який летить до Марса і якщо все ж таки досягне планети, то це може зруйнувати частину його атмосфери, пише Live Science.

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Для астрономів абсолютною несподіванкою стала поява на Сонці другого за потужністю серед усіх відомих подібних явищ на нашій зірці спалаху М-класу. Він виник ще 26 серпня на зворотному боці Сонця, але вчені не знають, що стало причиною такого виверження енергії, яке супроводжувалося викидом плазми в космос. Жодних ознак наявності сонячних плям, які народжують такі спалахи, зафіксовано не було.

Корональний викид маси із Сонця, який несподівано для астрономів полетів у космос, може пошкодити атмосферу Червоної планети Фото: Live Science

Хоча викид корональної маси і потік випромінювання не становлять загрози для Землі, все ж астрономи з'ясували, що вони є загрозою для Марса. Принаймні, як показали спостереження, потік випромінювання і плазми з величезною швидкістю летить у бік Червоної планети і вже 1 вересня може врізатися в неї.

Космічні апарати зафіксували великий вибух на Сонці, який стався кілька днів тому Фото: NASA

Унаслідок такого удару дуже тонка атмосфера Марса може постраждати, а також це спричинить появу слабких ультрафіолетових полярних сяйв. Землю від таких ударів захищає магнітосфера і більш товста атмосфера. Тому полярні сяйва виникають тільки в полярних регіонах, де магнітосфера тонша, а значить сонячні частинки можуть проникати в атмосферу і вступати у взаємодію з молекулами в ній.

Через те, що Марс не має магнітосфери, полярні сяйва можуть з'являтися в будь-якій точці планети, а атмосфера зазнає значного руйнування через вплив сонячних частинок. Поки що масштабні полярні сяйва на Марсі, які з'являлися на всій планеті, орбітальні апарати, що обертаються навколо Марса, фіксували тільки тричі: у 2004, 2014 і 2022 роках.

Полярне сяйво на Марсі. Ілюстрація Фото: Live Science

Учені вважають, що найближчими роками полярні сяйва планетарного масштабу на Марсі можуть з'явитися через підвищення активності Сонця внаслідок переходу зірки до максимуму цієї активності. Тобто, на зірці все частіше відбуватимуться найсильніші спалахи з потужними корональними викидами маси. Очікується, що пік сонячної активності настане 2025 року, хоча деякі вчені вважають, що його варто очікувати вже наступного року.

До речі, вчені дали завдання марсоходу Perseverance проводити спостереження за зворотним боком Сонця (з Марса його якраз добре видно), щоб робити знімки поверхні зірки на предмет наявності сонячних плям, які можуть виявитися загрозливими для Землі. Але сонячну пляму, в якій стався спалах М-класу, що спровокував викид плазми в бік Марса, марсоходом не було виявлено.

Прикладом таких досліджень може слугувати нещодавній знімок Perseverance, на якому якраз видно одну з плям на Сонці, яка переміщалася в бік Землі, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що за допомогою космічного апарату Solar Orbiter вчені виявили дуже маленькі потоки енергії, які можуть живити сонячний вітер.