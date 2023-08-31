Ядро в тандирі. В замку Харпут відкопали 2500-літні технології і стародавню кухню

Замок Харпут завжди був символом, що представляє складний історичний гобелен Анатолії. Розташований у географічному просторі Туреччини, його таємничі стіни та руїни приховують безліч легенд.

Нещодавні археологічні дослідження поступово розкривають ці історії, кожна з яких є фрагментом розповіді, переказаної через відкриття різноманітних артефактів. Від знахідки палацової кухні, якій тисячоліття, до ретельно спроєктованої цистерни для води, якій 2 500 років, спільні зусилля археологів та істориків ретельно реконструюють епізоди минулої епохи, пише Ancient Origins.

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Анатолія історично слугувала перехрестям для різних імперій, торговельних шляхів і культур. Її стратегічне географічне положення створило перехрестя між Східним і Західним світом, що призвело до плавильного котла традицій, вірувань та інновацій. Розташований у самому центрі цього історичного перехрестя, замок Харпут уособлює це поєднання історичних наративів.

Ісмаїл Айтач, керівник розкопок, поділився: "Замок Харпут із гордістю зберігає безперервну спадщину поселення, що сягає 3000 року до н. е. і проіснувало до 1900-х років нашої ери. Функціонуючи як епіцентр життя в Харпуті, призначення замку виходить за регіональні межі, втілюючи в собі безліч культурних скарбів. Виникнувши як колишня військова твердиня, він приховує численні латентні історичні грані, що охоплюють потаємні ходи, підземні кімнати, вали та сакральні центри".

Одне з чудових відкриттів, зроблених під час сучасних розкопок, це тисячолітня палацова кухня, що складається з семи печей-тандирів. Ці кулінарні вогнища, разом із залишками горщиків, сковорідок та різноманітного посуду, створюють атмосферу жвавої кухні, яка, ймовірно, готувала розкішні бенкети для еліти.

Це дає змогу зазирнути у повсякденне життя королівських осіб та їхніх придворних, натякаючи на розкіш гастрономічних звичаїв, злиття смаків, сформованих міріадами цивілізацій, що переплітаються в Анатолії.

Останнє доповнення до колекції знахідок матеріалізується у вигляді складної цистерни для води, що налічує 2 500 років існування Фото: Photo courtesy of Eti Bakır

Крім того, несподіваною знахідкою на кухні стає гарматне ядро з катапульти. Примітно, що це збігається з розповіддю історика 13-го століття Ібн Бібі, який описує випадок під час облоги замку сельджуцьким султаном Ала-ад-діном Кей-Кубадом I у 1234 році, коли гарматне ядро, як повідомляється, впало в тандир. Виникають припущення, що саме це ядро може потенційно збігатися з тим, що описане в розповіді.

Останнє доповнення до колекції знахідок матеріалізується у вигляді складної цистерни для води, що налічує 2 500 років існування, у супроводі відносно сучасної металургійної майстерні, створеної близько 700 років тому — відносно нещодавнє доповнення у великій хронології цієї укріпленої цитаделі.

Система розподілу води показує технологічну витонченість предків мешканців замку. Вода, незамінна для будь-якого поселення, методично зберігалася і розподілялася за допомогою систем, які гармонійно поєднували функціональність з архітектурною елегантністю.

Влада має намір виставляти і демонструвати це вікове диво, показуючи його важливість не лише як історичної реліквії, але і як свідчення винахідливості стародавньої інженерії.

Протягом тисячоліть замок Харпут став свідком піднесення і занепаду різних імперій Фото: CC BY-SA 4.0

Щоб отримати повне уявлення про ці відкриття, необхідно заглибитися в контекстне тло замку Харпут. Його стратегічне розташування забезпечувало подвійну перевагу — військової твердині та обсерваторії для торгових шляхів.

Протягом тисячоліть замок Харпут став свідком піднесення і занепаду різних імперій, починаючи з урартів, які першими звели фортецю. Спадщина збереглася протягом римської епохи, візантійського панування, суверенітету Сельджуків та османського правління. Кожна з цих епох наклала свій відбиток на замок, змінивши його та доповнивши його багатогранне історичне полотно.

Теперішні археологічні дослідження допомагають глибше зрозуміти ці етапи. Відкриті артефакти, архітектурні залишки та споруди, включаючи вищезгадану палацову кухню та цистерну для води, дають змогу зазирнути в еволюцію регіону, уособлюючи як зміни, так і тяглість, що охоплює тисячоліття.

Дослідники та археологи невпинно продовжують свої кропіткі пошуки, і ми з нетерпінням чекаємо на потенційні історичні перлини, які ще може подарувати нам замок Харпут. Сьогодні він є свідченням величної історичної ваги Туреччини, дороговказом, що вабить шанувальників історії, науковців і туристів.

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