Ключ до виявлення життя на Марсі знаходиться просто тут, на Землі: що кажуть науковці

Для того, щоб знайти позаземні організми на Червоній планеті, можна використовувати дослідження на Землі.

Зараз марсохід Perseverance шукає ознаки існування стародавнього позаземного життя на Марсі. Але вчені вважають, що виявити ці ознаки можна за допомогою досліджень скам'янілостей найдавніших живих організмів на Землі, пише Space.

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Приблизно 3,5 млрд років тому домінуючою формою життя на Землі стали ціанобактерії. Це був перший живий організм на нашій планеті, який можна побачити неозброєним оком. На Землі залишилося не так багато місць, де збереглися скам'янілості цих стародавніх організмів, які називаються строматолітами. Одне з них розташоване на заході Австралії. Учені вважають, що дослідження строматолітів допоможе зрозуміти, які саме ознаки життя слід шукати в каменях на Марсі, вік яких оцінюють у 3,5 млрд років.

Науковці з NASA, Австралійського космічного агентства та Європейського космічного агентства провели спільні дослідження строматолітів в Австралії. За їхніми словами, розуміння еволюції життя на Землі допоможе застосувати ці знання для пошуків життя на Марсі.

За словами вчених, щоб довести, що об'єкт має біологічне походження, потрібно не тільки довести, що життя могло його створити, але також необхідно довести, що цей об'єкт не був створений в результаті інших процесів. Вчені вважають, що знання, отримані під час подібних спостережень за земними скам'янілостями, стануть у пригоді, коли зразки марсіанської породи прибудуть на Землю приблизно через 10 років.

Науковці з NASA, Австралійського космічного агентства та Європейського космічного агентства провели спільні дослідження строматолітів в Австралії Фото: NASA

Марсохід Perseverance досліджує марсіанський кратер Єзеро, де мільярди років тому були озеро і дельта річки, і збирає зразки місцевої породи, які можуть зберігати в собі ознаки позаземного життя. Вчені планують доставити ці зразки з Марса за допомогою кількох космічних апаратів, які полетять туди або наприкінці цього десятиліття, або на початку наступного. Коли ці зразки будуть доставлені на Землю, то вчені хочуть їх ретельно вивчити і можливо зможуть знайти там позаземне життя або ж те, що може вказувати на його існування на Марсі в далекому минулому.

Але місія з доставки зразків з Червоної планети зажадала набагато більше грошей, ніж виділив Конгрес США для NASA. Замість початкових 4 млрд доларів, необхідних для створення нових космічних апаратів і проведення самої місії на Марс, NASA зажадало в 2 рази більше грошей. Але конгресмени настійно рекомендували космічному агентству зменшити витрати до 5,3 млрд доларів.

Як уже писав Фокус, через спалах на Сонці потужний енергетичний і плазмовий удар припаде на Марс, який може втратити частину своєї атмосфери. Викид плазми в космос став несподіванкою для астрономів, хоча він не становить загрози для Землі.