Наука заради мистецтва. Леонардо да Вінчі навчився малювати, розчленовуючи трупи

Вчений використовував науку, щоб поліпшити свої навички художника.

Відомий учений і художник Леонардо да Вінчі стирав межу між мистецтвом і наукою. Вивчення людського тіла і його біології стало основою для анатомічних малюнків ученого, і навпаки, малюнки допомагали робити наукові відкриття, пише Big Think.

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1480 року Леонардо да Вінчі намалював два анатомічні етюди людського черепа: один розрізаний збоку в бік, інший — згори донизу. На цих малюнках горизонтальна і вертикальна лінії сходяться в тому місці, яке вчений і його сучасники вважали місцем розташування sensus communis або здорового глузду. На думку стародавніх мислителів, таких як Платон і Гіппократ, sensus communis був сполучною ланкою з душею, яка оживляла тіло.

1480 року Леонардо да Вінчі намалював два анатомічні етюди людського черепа Фото: Wikipedia

Ці дослідження, проведені, коли да Вінчі було близько 37 років, знаменують собою період становлення в кар'єрі вченого. Він народився в епоху раннього Відродження і виріс у середовищі існуючих інтелектуальних традицій, які ґрунтували розуміння світу на збережених текстах класичної давнини. Це були традиції, які да Вінчі так і не прийняв. Річ у тім, що він погано розумів як давньогрецьку мову, так і латину, а тому для своєї освіти обрав інший, більш плідний підхід.

Замість того, щоб звертатися до минулого за відповідями, він звернувся до самого себе, тобто до своїх власних спостережень і досвіду. Це дало йому змогу не тільки зробити кілька наукових відкриттів і винайти різні пристрої, а й створити такі реалістичні картини, як "Таємна вечеря" і "Мона Ліза".

"Таємна вечеря" Фото: Wikipedia

Мистецтво да Вінчі часто називають реалістичним, і цього він досяг завдяки використанню сфумато. Це техніка змішування фарб, яка створює непомітні переходи між світлими і темними кольорами, внаслідок чого зображення мають вигляд навіть не як картини, а як фотографії. Не менш важливим у цьому плані для да Вінчі було його розуміння анатомії. Щоб точно відтворити людське тіло, да Вінчі знав, що йому необхідно вивчити не лише м'язи, сховані під шкірою, а й кістки та органи.

За словами британського мистецтвознавця Мартіна Клейтона, да Вінчі визнавав структурну, механічну досконалість тіла, він знав, що кожна його частина якимось чином пов'язана одна з одною. Він просто не знав, як саме. Тому да Вінчі вирішив дізнатися це за допомогою проведення розтинів трупів. Але через те, що для досліджень дістати трупи людей було не так просто, багато хто з ранніх анатомічних спостережень вченого були засновані на суміші загальноприйнятих знань і простих припущень. Але все змінилося, коли да Вінчі зміг провести свій перший розтин. За своє життя вчений провів понад 30 розтинів трупів людей.

"Мона Ліза" Фото: Wikipedia

Що більше розтинів проводив да Вінчі, то більше його малюнки відрізнялися від своїх класичних попередників. У той час як стародавні греки і римляни вивчали людські тіла, щоб уявити собі їхню ідеальну форму, да Вінчі хотів зображати своїх героїв такими, якими їх створила природа. Ці міркування вченого знайшли своє відображення в одній із найвідоміших робіт да Вінчі під назвою "Вітрувіанська людина". Цей малюнок був створений на основі розуміння структури людського тіла, яке представив давньоримський архітектор і механік Вітрувій.

"Вітрувіанська людина" Фото: Wikipedia

Да Вінчі не був першим, хто намалював "Вітрувіанську людину". Кілька художників епохи Відродження намагалися проілюструвати образ, який описав Вітрувій. Однак кожен із них настільки захопився не зовсім правильними уявленнями Вітрувія, що зрештою людина на їхніх картинах не була схожою на людину.

Малюнок да Вінчі особливий тим, що художник почав з малювання анатомічно точного зображення тіла людини, а потім підганяв до цього тіла квадрат і коло, а не навпаки, як робили раніше.

За словами історика Джеймса Акермана, да Вінчі був протовченим у сучасному розумінні того, що являє собою наука. Він привніс у свої дослідження світу природи надзвичайну художню уяву, яка привела його до багатьох відкриттів.

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