Випередити смерть. Серцевий напад дає про себе знати за добу до його прояву

Вчені навчилися вгадувати сигнали організму про наступаючий смертельний напад, даючи можливість багатьом уникнути раптової смерті, вчасно звернувшись по допомогу.

Усі ми чули про серцеві напади і симптоми, що попереджають про їхнє наближення, такі як біль у грудях. Але деякі люди можуть отримати попередження про інше серйозне серцеве захворювання за добу до його настання. Нещодавнє дослідження дозволило отримати важливу інформацію: близько половини людей, у яких відбувається раптова зупинка серця, тобто коли серце раптово перестає працювати, можуть відчути специфічні симптоми за день до цієї події, пише U.S. News & World Report.

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Це дослідження, проведене вченими з Медичного центру Седарс-Синай та інших організацій, стверджує, що якщо у вас сталася раптова зупинка серця поза лікарнею, то шанси невеликі: 9 із 10 людей не виживають. Ця похмура статистика вказує на нагальну необхідність пошуку способів прогнозування та запобігання подібним подіям.

Цікаво, що під час дослідження з'ясувалося, що чоловіки і жінки можуть відчувати різні тривожні симптоми: жінки частіше відчувають задишку, а чоловіки — біль у грудях. Крім цих симптомів, у деяких людей, незалежно від статі, може спостерігатися прискорене серцебиття, судоми або навіть ознаки, що нагадують грип.

Для отримання цих результатів учені вивчили дані двох великих досліджень, проведених у Каліфорнії та Орегоні. У цих дослідженнях збиралася інформація про людей, у яких сталася раптова зупинка серця, і про те, які симптоми вони відчували перед цим.

Так, у каліфорнійському дослідженні в половини з 823 учасників, у яких сталася раптова зупинка серця, за день до того, що трапилося, спостерігався хоча б один із наведених вище симптомів. Результати дослідження, проведеного в Орегоні, також збіглися з цими даними.

Ці результати можуть стати вирішальним фактором. Якщо лікарі зможуть вловити ці симптоми на ранній стадії, вони зможуть діяти швидко і, можливо, запобігти зупинці серця. Тільки уявіть собі, що помітити ці ознаки і зателефонувати в службу порятунку може означати різницю між життям і смертю для мільйонів людей, які нічого не підозрюють.

Доктор Суміт Чуг, один із дослідників, пояснив, що це може повністю змінити наші підходи до запобігання раптовій серцевій смерті.

І на цьому дослідження не закінчуються. Наразі група планує заглибитися у вивчення інших чинників, таких як клінічні профілі та біометричні показники, для подальшого поліпшення прогнозу.

У підсумку, вчені дізналися, що наш організм може попередити вас за 24 години до раптової зупинки серця. Знання цих ознак може врятувати життя. Це дослідження слугує важливим нагадуванням про необхідність прислухатися до свого організму і ніколи не ігнорувати незвичайні симптоми. У перспективі, якщо дослідження в цій галузі будуть продовжені, ми зможемо краще запобігати таким серцевим подіям і рятувати більше життів.

Раніше Фокус писав про те, що сильні ноги можуть знизити ризик серцевої недостатності. У новому дослідженні виявлено зв'язок між потужними м'язами ніг і зниженням ризику серцевої недостатності після інфаркту.

Також Фокус писав про те, що спека збільшує ризик смерті від серцевого нападу. Дослідники виявили, що екстремальні кліматичні зміни небезпечним чином впливають на людей — у деяких випадках ризик смерті зростає вдвічі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.