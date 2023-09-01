Могила на Місяці. Орбітальний апарат NASA знайшов місце аварії російської "Луны-25" (фото)

Росія хотіла стати першою країною, яка приземлить свій апарат поруч із Південним полюсом Місяця, але в цьому плані більше пощастило Індії.

Посадити будь-який апарат на поверхню Місяця — завдання не з легких. А здійснити м'яку посадку там, де ще цього ніхто ніколи не робив — ще складніше. Росія хотіла стати першою країною, яка приземлить свій апарат поруч із Південним полюсом Місяця, але їй це не вдалося. "Луна-25" зазнала аварії і тепер точно відомо, де вона розбилася. Орбітальний апарат NASA LRO виявив місце падіння російського "колеги", де утворився ударний кратер, пише New Atlas.

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Надії Росії на те, що вона зможе продовжити традиції СРСР з дослідження Місяця, звалилися разом з її посадковим модулем "Луна-25" 19 серпня. 47 років тому на Місяці востаннє побував радянський апарат "Луна-24", але в РФ хотіли не просто приземлити свій апарат на Місяці, а вперше в історії зробити це в районі Південного полюса.

Але "Луна-25" під час підготовки до посадки, яка була запланована на 21 серпня, виконала невдалий маневр. Його двигун замість того, щоб працювати протягом 84 секунд, працював цілих 127 секунд, що й призвело до неконтрольованого падіння та аварії на поверхні Місяця.

"Луна-25" зазнала аварії і тепер точно відомо, де вона розбилася Фото: NASA

"Роскосмос" втратив зв'язок зі своїм апаратом через 47 хвилин після того, як двигун був запущений і відбулося зниження на незаплановану орбіту. Спроби відновити зв'язок не мали успіху, і росіяни підтвердили, що "Луна-25" все-таки розбилася на Місяці. Хоча про це стало відомо тільки наступного дня, 20 серпня.

"Роскосмос" надав NASA дані про ймовірне місце падіння свого посадкового модуля, і орбітальний апарат LRO отримав завдання знайти місце аварії. Орбітальний апарат NASA зробив серію зображень передбачуваного місця аварії, а потім вчені порівняли ці знімки із зображеннями того ж району, зробленими раніше. У результаті було виявлено новий ударний кратер, який, як вважається, з'явився після падіння "Луны-25."

Орбітальний апарат NASA зробив серію зображень імовірного місця аварії Фото: NASA

Цей ударний кратер розташований на південно-західному краю місячного кратера Понтекулан недалеко від південного полярного регіону. Координати кратера: 57,8 градуса південної широти і 61,3 градуса східної довготи. Кратер має 10 метрів у діаметрі і розташований приблизно за 400 км від запланованого місця посадки апарату "Луна-25".

У повідомленні NASA сказано, що з огляду на близьке до запланованого місця посадки розташування, вчені дійшли висновку, що цей кратер, найімовірніше, утворився після падіння російського посадкового модуля, а не внаслідок природних явищ.

Цей ударний кратер розташований на південно-західному краю місячного кратера Понтекулан недалеко від південного полярного регіону Фото: NASA

Росія відправила "Луну-25" у космос 10 серпня і через 9 днів ця місія, яка могла стати історичною, завершилася аварією. Стати першою країною, яка приземлить свій апарат поруч із Південним полюсом Місяця вдалося Індії за кілька днів після аварії російського апарату.

Індія відправила на Місяць свій посадковий модуль разом із місяцеходом ще 14 липня, а 23 серпня важливий етап місії "Чандраян-3" успішно завершився м'якою посадкою в запланованому місці. Фокус уже писав, що індійська місячна місія триває і місяцехід "Праг'ян" надіслав перше зображення посадкового апарату "Вікрам". Індійські апарати вже змогли визначити температуру на поверхні нашого супутника і під нею, а також вивчили хімічний склад поверхні недалеко від Південного полюса.