У Юпітер врізався невідомий об'єкт: це зняли астрономи-аматори (фото)

На Юпітер постійно падають астероїди і комети і таким чином газовий гігант захищає внутрішні планети Сонячної системи від подібних подій.

Астрономи-аматори з Японії та Китаю опублікували свої спостереження за Юпітером у соціальній мережі Х (колишній Twitter). На нових зображеннях видно, як невідомий об'єкт зіткнувся з газовим гігантом, що спричинило появу яскравого спалаху, пише Space.

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Згідно із заявою астрономів-аматорів, які стали свідками ударної події, вона сталася ще 29 серпня. Унаслідок удару невідомого об'єкта під час виходу в атмосферу планети було помічено яскравий спалах.

Найімовірніше, в турбулентну атмосферу газового гіганта врізалася або комета, або астероїд. На Юпітер часто падають такі об'єкти і таким чином планета якоюсь мірою захищає внутрішні планети Сонячної системи від подібних подій.

Крім невеликого відеоролика, на якому видно момент удару, також було розміщено фотографію з вищою роздільною здатністю, де також видно яскравий спалах після входження комети або астероїда в атмосферу Юпітера.

Юпітер має сильну гравітацію, а тому постійно притягує до себе астероїди, що знаходяться в головному поясі астероїдів між цією планетою і Марсом. Наприклад, уперше астрономи зафіксували факт падіння комети на Юпітер ще 1994 року і це була комета Шумейкерів — Леві 9. На місці удару залишилося пошкодження атмосфери, яке було видно із Землі протягом ще кількох місяців після інциденту.

Фото: X (Twitter)

Учені вважають, що Юпітер відіграє важливу роль у захисті внутрішньої частини Сонячної системи від астероїдів і комет. Завдяки своїй гравітації він притягує до себе і поглинає ці об'єкти або ж спрямовує їхній рух в інший бік космосу. За фактом, і Юпітер, і Сатурн відповідають за те, щоб на Землю не падали великі космічні камені та комети, які могли б знищити життя на планеті. Але це вдається їм не завжди. Наприклад, 66 млн років тому 10-кілометровий астероїд все ж зміг упасти на Землю і через це зникли майже всі динозаври.

Учені вважають, що ключ до виявлення життя на Марсі знаходиться просто тут, на Землі. Для того, щоб знайти позаземні організми на Червоній планеті, можна використовувати дослідження на нашій планеті. Детальніше про це Фокус уже писав.

Нагадуємо, що астрономи зафіксували найсильніше виверження на Сонці, яке може зруйнувати атмосферу Марса, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову екзопланету, яка виділяється незвичайними характеристиками і згідно з існуючими теоріями не могла з'явитися там, де вона знаходиться. Ця планета має найбільшу масу серед планет свого типу і вчені вважають, що вона може складатися наполовину з води.