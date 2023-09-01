Не соромтеся сюсюкати. Названо ефективний метод спілкування з собаками

Нове дослідження виявило схожість між собаками й немовлятами в тому, як вони реагують на конкретні стилі мови.

Власники собак могли помітити, що розмова з улюбленцем часто нагадує дитяче лепетання: вона складається з коротких висловлювань, вимовлених співучим голосом. Для стороннього спостерігача, у якого немає домашніх улюбленців, це може виглядати трохи безглуздо, але вчені вважають, що в цьому щось є, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені виявили, що подібна манера спілкування насправді може виявитися ефективною. Річ у тім, що вчені виявили схожість між собаками та немовлятами в тому, як вони реагують на конкретні стилі мови, які використовують господарі, особливо це стосується жінок.

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Манера спілкування, використовувана людьми під час спілкування з немовлятами й тваринами, відрізняється від того, як ми спілкуємося з людьми, які мають з нами схожі мовні здібності. Автори дослідження вважають, що ця стратегія може бути використана для збереження уваги. Попередні дослідження вже показали, що середньостатистичний собака в середньому знає близько 89 слів, що означає, що в спілкуванні з вихованцями ми спираємося на щось інше, ніж на словниковий запас.

Щоб підтвердити свою теорію, вчені використовували апарат функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) для спостереження за мозковою активністю собак. Дослідники під'єднали вихованців до спеціальних машин, а потім піддали тварин впливу різних типів мови людей і спостерігали за ними.

Результати свідчать про те, що дві ключові області мозку тварин були особливо активними в моменти, коли люди використовували "перебільшену просодію" — науковий термін, який використовується для опису сюсюкання. Цікаво, що цей ефект був особливо помітний, коли говорили жінки.

За словами співавтора дослідження Анни Габор, ці результати можуть бути доказом нейронних переваг, які собаки розвинули в процесі одомашнення. Автори дослідження також вважають, що це може бути пов'язано з тим, що жінки частіше розмовляють із собаками співучим голосом, ніж чоловіки.

Крім того, вчені також виявили ключові характеристики, які, ймовірно, привертають увагу собак: наскільки високим або низьким був у середньому голос і як часто він змінювався за висотою. Дослідники зазначають, що монотонна розмова з улюбленцем з меншою ймовірністю приверне увагу тварини, тоді як зміна голосу та сюсюкання зможе утримати увагу вихованця.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можуть плакати собаки.