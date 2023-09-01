Лакмусовий папірець. Наскільки нові проєкти з викопного палива завдадуть шкоди білим ведмедям

Дослідники вже давно використовують популяції білих ведмедів для розуміння того, якої шкоди завдасть планеті нова кліматична криза і зміна температури.

Білі ведмеді давно стали символом небезпеки, пов'язаної зі зміною клімату, оскільки підвищення глобальної температури Землі впливає на кількість арктичного морського льоду, від якого залежить їхнє виживання, пише Science Alert.

Однак раніше кількісна оцінка впливу однієї нафтової свердловини або вугільної електростанції на хижаків досі вислизала від учених. Новий звіт показує, що дослідники можуть розрахувати, наскільки нові викиди парникових газів збільшать кількість днів без льоду в місцях проживання білих ведмедів. А також розрахувати, як це вплине на кількість дитинчат, які зможуть досягти статевозрілості.

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Відомо, що з 2008 року ці хижаки перебувають під загрозою зникнення, проте стан популяцій раніше не міг вплинути на рішення щодо видачі дозволу на нові проєкти з видобутку викопного палива.

У новому дослідженні вчені з Університету Вайомінгу спиралися на статтю 2020 року, у якій уперше було розраховано зв'язок між змінами морського льоду, спричиненими кліматом, і демографією білих ведмедів. За словами першого співавтора дослідження, зоолога Стівена Аструпа, вони з колегами встановили математичні взаємозв'язки між викидами парникових газів та "голодними днями", а також виживанням дитинчат у 15 із 19 субпопуляцій білих ведмедів у період 1979-2020 років.

Наприклад, учені виявили, що сьогодні в атмосферу Землі щорічно викидається 50 мільярдів метричних тонн вуглекислого газу та інших парникових газів. Це знижує рівень виживання дитинчат більш ніж на 3% на рік у субпопуляції південної частини моря Бофорта. Зазначимо, що здорова виживаність дитинчат протягом першого року життя, як правило, становить близько 65%.

Таким чином, автори дослідження вважають, що зможуть надати урядам інструменти, необхідні для кількісної оцінки впливу нових проєктів з видобутку викопного палива, які лише планують запустити в найближчі десятиліття.

Крім того, ці інструменти можна буде використовувати для того, щоб зрозуміти, як викиди окремо взятих проєктів і компаній впливають на популяції тварин і біорізноманіття загалом. Дослідники також вважають, що ці методи можна адаптувати для інших видів і середовищ існування, наприклад, для коралових рифів або оленів Флориди.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найспекотніший період на планеті.