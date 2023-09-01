Поза межами міфів і легенд. Дослідники нарешті відкрили, чи була подорож Енея реальною

Троянська війна посідає важливе місце в історії. Британські літописи ведуть родовід своїх давніх королів і принців від Брута Троянця, прямого нащадка Енея Троянського, троянського принца, відомого тим, що вижив у Троянській війні і очолив свій народ у заснуванні "Нової Трої".

Еней вирушив у важку семирічну подорож, про яку розповідає міфологія, під час якої заснував Лавіній і став прабатьком римлян через свого сина Асканія та албанських царів. Хоча історичність Троянської війни встановлена, залишаються питання щодо автентичності подорожі Енея, пише Ancient Origins.

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Примітно, що детальний історичний та географічний опис подорожі Енея зберігся у віках. Науковці часто ототожнюють її з "Енеїдою" Вергілія, вважаючи її художнім твором. Однак це не так. В "Енеїді" ретельно задокументовано кожен аспект подорожі Енея, і можна простежити його мандрівку в повному обсязі, розуміючи приховані знання та її правильний географічний контекст. Дивовижно, але "Енеїда" вказує на те, що подорож Енея відбувається в Західному океані.

Коли Троянська війна пішла на десятий рік, троянці отримали помилкову інформацію про те, що грецькі загарбники відійшли. Невідомо для них, грецький конфедеративний флот сховався біля Тенедосу. Згодом, під місячним сяйвом, флот поплив до Трої і розгорнув свої війська прямо на порозі міста. Раніше того ж дня троянці ввели до міста велетенського дерев'яного коня, виготовленого греками, вважаючи, що війна закінчилася.

Під покровом темряви озброєні воїни вийшли з троянського коня, підкорили варту і відчинили міську браму для грецьких військ. Це призвело до катастрофічних наслідків. Результатом стали катастрофічні людські жертви, значні руйнування і взяття греками під свій контроль палаючого міста. Цар Пріам і більшість його родини загинули, а багатьох троянців забрали в рабство.

Еней та його сім'я тікають з охопленого міста Троя, з троянським конем на задньому плані Фото: Public Domain

У розпал пожежі Трої Еней, троянський принц і двоюрідний брат Гектора, неохоче покинув битву. Він вивів батька і сина в безпечне місце, але його дружина загинула в місті. На світанку Еней побачив натовп із різних кварталів, які прагнули піти за ним у вигнання, щоб почати все з чистого аркуша. Майже рік вони будували новий флот і з настанням літа відпливли назустріч невизначеному майбутньому.

За Вергілієм, першою зупинкою Енея була Фракія. Однак у книзі "Відкриття Трої та її втраченої історії бронзового віку" Фракію називають Лінкольн-Волдс у східній Англії через зміни рівня моря, що змінили топографію регіону. Внутрішнє море на південь від Фракії було, власне, Геллеспонт, через яке Еней плив у вигнання з Трої. З Фракії Еней вирушив до "міста Аполлона", яке часто асоціюється з Делосом, хоча в "Енеїді" його прямо так не названо. Проте точний маршрут Енея, який він обрав, покинувши Фракію, залишається загадкою.

Щоб вирішити цю загадку, ми повинні застосувати інформацію з "Енеїди" Вергілія в її правильних географічних рамках, якими, як не дивно, є не сучасне Середземномор'я чи Егейське море, а Британія бронзового віку. Тільки з цього конкретного узбережжя моряк може дотримуватися наданих напрямків, що вимагає ретельного розрахунку часу з припливами і вітровими умовами. Відхилення могло призвести до того, що кораблі виштовхувало на берег, збивало з курсу або губило в Північному морі.

"Втеча Енея з Трої" Федеріко Бароччі Фото: Public Domain

Обмежена інформація Вергілія має вирішальне значення. Вона вказує на сприятливі морські умови, дозволяючи флоту використовувати швидкість і напрямок припливів і відпливів або, коли вони несприятливі, гребти в спокійних морях. Цікаво, що в ній згадується лагідний південний вітер, який кличе моряків у море, що має важливе значення для подорожі Енея з Фракії до Британії бронзового віку.

Флот покинув Фракію приблизно через дві години після припливу в Дуврі. Приплив на східному узбережжі Фракії нещодавно змістився з півночі на південь в Геллеспонт, зі скромною швидкістю, ймовірно, менш як два кілометри на годину. Флоту знадобилося приблизно 2,5 години, щоб подолати гирло Геллеспонта, прямуючи на схід. Хоча приплив спрямований на південь, м'який південний вітер протидіяв йому, гарантуючи, що флот залишиться на своєму курсі.

Флот досяг узбережжя Норфолку невдовзі після того, як приплив уздовж північного узбережжя змістився із заходу на схід. Протягом наступних шести годин припливи штовхали флот вперед, потенційно збільшуючи його відстань на 10 кілометрів. Коли кораблі вийшли в Північне море, напрямок припливу змінювався з півночі на південь і назад, з різною швидкістю. Якщо правильно помістити скупу інформацію Вергілія в географічний контекст, то вона збігається з історією Енея, який плив з Фракії в Британії до Нідерландів.

Нідерланди є частиною величезної низовинної рівнини на півночі та заході Європи. Оскільки більша частина території знаходиться нижче рівня моря, а динамічний ландшафт формується під впливом Вадденського моря, Нідерланди мають історію катастрофічних повеней. Еней зіткнувся б із зовсім іншим ландшафтом у Нідерландах бронзового віку через вищий рівень моря.

Залишилися б лише піднесені регіони на півдні та сході та великий острів. Еней, найімовірніше, причалив до Велуве, горбистого хребта в Гелдерланді, в центрі сучасних Нідерландів. Велуве, сформований з льодовикової морени, має приблизно 60 кілометрів з півночі на південь і досягає висоти 110 метрів над рівнем моря. Цей масив суші, що виник внаслідок геологічних рухів, узгоджується з міфологічним наративом про острів, що закріпився на місці.

Цікаво, що Апелдорн, сучасне місто на східному узбережжі Велуве, переплітається з мандрівкою Енея. Історичні записи, датовані 792 роком, згадують місто як "Appoldro". Ця назва має велике значення, оскільки пов'язана з давньою британською мовою. "еro" означає поворот або блукання, а "mynd a tro" в сучасній валлійській мові означає "йти на прогулянку". У "Appoldro" "tro" мутує в "dro", що означає "мандрівний Аполлон". Цей лінгвістичний зв'язок підсилює уявлення про те, що подорож Енея була справді епічною мандрівкою ландшафтами Британії та Нідерландів бронзової доби.

На завершення, легендарна подорож Енея, описана в "Енеїді" Вергілія, дає багато географічних та історичних знань, якщо її розглядати в належному контексті. Вивчаючи точний час припливів і відпливів, вітрові умови та географічні підказки, стає очевидним, що епічна подорож Енея відбувалася з Фракії у Британії бронзового віку до Нідерландів, землі, яка глибоко сформована географічною та екологічною історією.

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