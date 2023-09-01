Підводний серійний вбивця: смертельна амеба продовжує вбивати людей у США

Хижий організм укотре за короткий термін позбавив життя людину, яка вирішила скупатися в прісній теплій водоймі — улюбленому місці проживання амеби.

Нещодавній випадок, що стався в Остіні, штат Техас, укотре привернув увагу до маловідомої та рідкісної, але серйозної небезпеки для здоров'я: інфекції, спричиненої амебами, що пожирають мозок. Місцевий житель з округу Тревіс, штат Техас, трагічно помер після зараження амебним менінгітом. Представники охорони здоров'я пов'язали цей сумний інцидент із недавнім купанням цієї людини в озері, пише 25 News Now.

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Подробиці про померлу людину не розголошують, але зразок із цього випадку передали до Центру з контролю і профілактики захворювань США (ЦКЗ) для подальшого вивчення.

Подібна інфекція, науково звана первинним амебним менінгоенцефалітом, не є повсякденним явищем у Техасі. За даними департаменту охорони здоров'я Остіна, з 1962 по 2022 р. у штаті було зареєстровано всього 39 випадків захворювання. Однак, у масштабах країни, це далеко не перший випадок останнім часом, що змушує тривожитися за можливе підвищення ризику захворіти під час купання в прісноводних водоймах.

Інфекція головного мозку є результатом діяльності мікроорганізму під назвою Naegleria fowleri. Її історія заражень досить похмура, оскільки вона часто призводить до летального результату. З усіх зареєстрованих випадків до 2022 р. у США вижили тільки чотири людини, які заразилися цією інфекцією.

Naegleria fowleri процвітає в теплих прісних водоймах, таких як озера, річки, а іноді навіть у водопровідній воді або недостатньо хлорованих плавальних басейнах. Однак вона не зустрічається в солоній воді, наприклад, в океані. Людина може заразитися, якщо вода, що містить цю амебу, потрапить їй у ніс.

Якщо ви думаєте про симптоми, то вони можуть проявитися протягом дев'яти днів після зараження. Вони можуть початися з сильного головного болю, підвищення температури, нудоти і блювоти. Якщо не вжити заходів, це може перерости в більш серйозні симптоми, такі як ригідна шия, судоми, кома і, в кінцевому підсумку, смерть.

ЦКЗ зазначає, що більшість зареєстрованих випадків захворювання припадає на південні штати, такі як Флорида і Техас. Однак у зв'язку зі зміною клімату та підвищенням температури води існує ймовірність розширення ареалу проживання цієї амеби.

По-перше, не варто панікувати. Ця амеба хоч і небезпечна, але зустрічається досить рідко. Проте, якщо бути поінформованим і обережним, особливо під час купання в прісних водоймах у теплі місяці, можна убезпечити себе. Завжди стежте за чистотою місць купання і будьте уважні до доступної інформації щодо джерел води, з якими ви контактуєте.

Загалом, цей випадок також слугує м'яким нагадуванням про те, що зміна клімату може дозволити смертельно небезпечним організмам безконтрольно поширитися всією Землею, роблячи майже кожен її куточок небезпечнішим, ніж будь-коли.

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