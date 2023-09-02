З додаванням сальмонели та кишкової палички. Чи варто пити напій, якщо в склянку впала муха

Дослідники розповіли, наскільки безпечно продовжувати пити напій, якщо в нього приземлилася плодова мушка.

Уявіть ситуацію, ви налили собі келих улюбленого вина і збираєтеся зробити ковток, проте помічаєте, що в нього приземлилася плодова мушка. Вона вже мертва, проте пригадавши в яких місцях вона могла побувати до цього, чи станете ви допивати вино? Учені нарешті розповіли, наскільки це може бути небезпечно, пише Science Alert.

Основна проблема полягає в тому, що плодові мушки (вид Drosophila) споживають їжу, яка розкладається. Як правило, їх легко можна зустріти в сміттєвих баках, компостних купах і будь-якому іншому місці, де є їжа, зокрема йдеться і про каналізацію. Річ у тім, що їжа, яка гниє, багата на мікроби, а тому будь-який із них муха може підхопити, а потім перенести у вашу склянку, коли приземлиться в неї.

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Дослідники зазначають, що до цих бактерій належать кишкова паличка, лістерія, шигела, а також сальмонела. При цьому будь-яка з них може викликати потенційно серйозну інфекцію у здорових людей. У результаті кожна плодова мушка, виявлена у вашому келиху, потенційно може стати джерелом смертельних мікробів у вашому напої.

Однак наукові дані свідчать про те, що, можливо, виливати келих вина зовсім не обов'язково. Річ у тім, що цей напій, як правило, містить від 8 до 14 відсотків етанолу і має pH близько 4 або 5. Зазначимо, що pH нижче 7 вважається кислим.

Відомо, що алкоголь здатний пригнічувати ріст мікробів, а тому вважається однією з причин, через яку вино може зберігатися так довго. Раніше кілька лабораторних досліджень також засвідчили, що спільний вплив винного спирту та органічних кислот, таких як яблучна кислота, насправді може запобігти зростанню кишкової палички та сальмонели.

Учені зазначають, що питання про те, чи можуть мікроби, передані плодовою мушкою у вино, спричинити інфекцію, залежить від кількості бактерій на ній і того, наскільки метаболічно пристосовані мікроби.

Дослідники також зазначають, що охолоджене вино також здатне зупинити ріст бактерій. Крім того, всі види вина за своєю природою володіють антибактеріальними властивостями, а отже мікроби у вині, найімовірніше, будуть пошкоджені, що знизить їхню здатність до зараження.

У результаті дослідники вважають, що мікроби, які потрапили у вино з плодової мушки, імовірно, можуть бути в досить високій дозі, щоб спричинити захворювання, вони навряд чи здатні спричинити інфекції, оскільки будуть надто пошкоджені. А тому дослідники вважають, що вино, в яку потрапила плодова мушка, ймовірно, можна пити без загрози для життя.

Вчені також зазначають, що навіть якщо якісь мікроби виживуть після потрапляння у вино, вони, ймовірно, загинуть від дуже кислих рідин у людському шлунку. Мікроби харчового отруєння дуже чутливі до кислоти, яка пошкоджує їхню ДНК, а шлункова кислота може навіть убити їх.

За словами старшого викладача клінічної мікробіології з Університету Лестера Прімроуз Фрістоун, плодова мушка у вині, імовірно, не зможе вам нашкодити, а тому можна просто видалити її і допити напій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що улюблене вино розкриває характер людини.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.