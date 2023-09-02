Ще одні Ворота пекла розташовані в Ефіопії: з бурливим казанком сірки та запасами солі

На півночі країни розташувалася западина Данакіль, що стала відомою завдяки своїм дивовижним і неймовірно барвистим ландшафтам.

Наша планета неймовірна і таїть у собі безліч дивовижних місць, ландшафтів та істот. Однією з таких особливих територій є западина Данакіль, розташована на півночі Ефіопії. Поверхня планети на цій ділянці вкрита калюжами їдкої кислоти, сірчаними джерелами та шлейфами пекучої пари, шляхом яких западина також відома як Ворота пекла, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що западина Данакіль із блакитною лавою та яскраво-жовтими джерелами давно стала улюбленим місцем туристів. Однак протягом попередніх століть цю місцевість використовували люди для видобутку солі вручну.

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Земна кора не має однакової товщини по всій поверхні планети, і в таких місцях, як западина Данакіль, наслідки континентального рифту проявляються в особливо яскравих кольорах. Науковці зазначають, що саме тут тектонічні плити розходяться, розділяючи такі утворення, як Данакільські Альпи та Ефіопське нагір'я, які, до слова, колись, були сусідами.

Дані Земної обсерваторії NASA свідчать про те, що ландшафт западини, який постійно опускається, призведе до того, що одного дня вона наповниться водою і утворить велике озеро, а можливо навіть новий океан. Вчені також зазначають, що сьогодні западина Данакіль є домом для вулкана Гада Але, висота якого становить близько 287 метрів. Він також є частиною ланцюга вулканів Ерта, але являє собою стратовулкан, що складається з шарів лави й попелу, всередині якого кипить величезне кратерне озеро палючих рідин і газів.

Це місце також відоме своїми сірчаними джерелами Даллол, розташованими біля підніжжя вулкана Даллол. Поверхня тут являє собою вкриту кіркою соляну рівнину, поцятковану джерелами та кратерами майже неонових відтінків жовтого, помаранчевого і зеленого.

Науковці зазначають, що місцевий колорит зумовлений унікальною місцевістю, яка поєднує в собі морську воду та вулканічні мінери, зокрема сірку, мідь і залізо. Попри те, що тут вивергаються суміші хлору і сірки, дослідники ще 2017 року виявили, що у водах Даллола може процвітати життя, хоча воно і дуже мале.

Тоді вчені виявили, що в місцевих водах мешкають бактерії, які класифікуються як "поліекстремофіли" — вони здатні одночасно переносити солоність, кислотність і екстремальні температури.

Раніше Фокус писав про те, що "Ворота пекла" на північному сході Росії "розкриваються" на 30 м на рік.