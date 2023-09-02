З трьома очима і фрагментованим черепом. Учені "воскресили" чудовисько, яке жило 520 млн років тому

Дослідники використовували сучасні технології, щоб відтворити триоке "викопне чудовисько", яке розкрило дивовижні подробиці ранньої еволюції тварин.

Науковці з Університету Лестера та Ключової лабораторії палеобіології Юньнані використали передову технологію сканування, щоб відтворити стародавнє чудовисько, яке жило на планеті сотні мільйонів років тому, пише SciTechDaily.

Під час дослідження вчені повторно вивчили унікальну викопну тварину, знайдену в старих каменях. Вчені вважають, що цей "викопний триокий монстр" жив на Землі майже 520 мільйонів років тому. Вчені вважають, що ця переоцінка скам'янілостей допоможе заповнити прогалину в знаннях історії еволюції тварин, відомих як членистоногі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця викопна тварина має наукову назву Кілінксія. Науковці зазначають, що її рештки були сховані в скелі й дослідникам вдалося виявити їх лише за допомогою комп'ютерної томографії. Зазначається, що ця загадкова копалина була розміром з велику креветку, а її дивовижними особливостями є три очі на голові та пара страхітливих кінцівок, які, як припускають, використовувалися для лову здобичі.

КТ-зображення викопної тварини Kylinxia zhangi з південного Китаю Фото: Yunnan University

Зазначимо, що скам'янілості багатьох видів морських тварин насправді вперше були виявлені в гірських породах віком близько півмільйона років. Вчені вважають, що вони можуть пролити світло на події, що відбувалися на нашій планеті в той період. Одним із ключових місць виявлення таких скам'янілостей є територія навколо міста Ченцзян на півдні Китаю, де скам'янілості в цьому дослідженні були зібрані китайською командою. Автори дослідження зазначають, вивчені ними скам'янілості були зібрані китайською командою і були виявлені в кембрійській біоте Ченцзян китайської провінції Юньнань. Загалом на цій території вже виявили понад 250 видів, які відмінно збереглися.

КТ-зображення викопної тварини Kylinxia zhangi з південного Китаю Фото: Yunnan University

Дослідники зазначають, що ця викопна важлива для розшифровки історії членистоногих — тварин, тіла яких розділені на сегменти, а більшість із них мають парні членисті кінцівки, як краби, омари, павуки або комахи.

У літописі скам'янілостей є безліч членистоногих, проте більшість із них зберегла тільки свої тверді скелети. Однак викопне, яке вивчили вчені, збереглося майже повністю. У результаті вченим вдалося відобразити голову членистоногого — відомо, що вона складається з 6 сегментів, на передньому сегменті розташовано три ока, на іншому — хапальні кінцівки, а на решті чотирьох — суглобові кінцівки.

МікроКТ-модель Кілінксії, що показує особливості голови Фото: Yunnan University

За словами провідного автора дослідження, доктора філософії Роберта О'Флінна, збереження цього зразка зрештою дало змогу вченим відновити копалину в цифровому вигляді та буквально подивитися їй в очі. Автори дослідження також зазначають, що вивчення цього зразка допоможе краще зрозуміти ранню еволюцію еуартроподів.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено загадкові скам'янілості віком 500 млн років з темними смугами.