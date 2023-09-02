Віком 7 мільйонів років тому. Загадкові "живі камені" в Румунії "народжують" малюків (фото)

Дослідники вивчили румунські трованти й дійшли висновку, що вони здатні не тільки рости, а й народжувати потомство.

Крихітне румунське містечко Костешть стало популярним завдяки безлічі скель, які так люблять туристи. Однак дивовижним видається те, що ці опуклі валуни буквально повільно сочаться зсередини — вони ростуть і рухаються, завдяки чому й отримали своє прізвисько "живі камені", пише IFLScience.

Ці валуни також називають тровантами, проте раніше вчені не особливо вивчали їх. Утім, протягом багатьох років трованти привертали увагу безлічі туристів і дослідників. Зазначимо, що дивовижні валуни насправді можна зустріти в різних місцях, розкиданих на північ від румунської столиці Бухареста.

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Вчені все ще продовжують сперечатися, проте вважається, що трованти є конкреціями з пісковику з жорсткими весняними шарами піску. Фактично ці конкреції твердіші, ніж породи, що оточують їх, а тому, коли м'якша порода руйнується, вони "виходять із Землі". Коли дощ проливається на скелю, дощова вода вступає в реакцію з мінеральним вмістом конкрементів, викликаючи вимивання її нутрощів, що призводить до розширення каменю. У результаті це може призвести до утворення великих краплеподібних наростів, які виглядають так, ніби у "живого каменю" з'явилося потомство.

"Жива скеля" дивиться на пейзаж у повіті Бузеу, Румунія Фото: Shutterstock

За словами співкерівника національного парку Буїла-Вантураріта Флоріна Стойкана, насправді ці "живі камені" ростуть надзвичайно повільно. Дослідження показали, що за 1200 років валун виростає лише на менш ніж 5 сантиметрів. Як правило, валуни мають яйцеподібну форму, проте дослідники вважають, що вони можуть бути найрізноманітніших форм і розмірів.

Стойкан зазначає, що історія "живого каміння" розпочалася близько 7 мільйонів років тому: у цьому румунському містечку була дельта, яка містила відкладення, зокрема пісковик і алевроліт, накопичені й принесені сюди з усього континенту доісторичною річкою. Далі різні мінеральні речовини розчинялися в розчинах, що циркулюють у цьому басейні з піску та гравію. Фактично саме ці мінерали діяли як цемент і склеювали різні осадові частинки. Стойкан зазначає, що сьогодні існує безліч різних валунів, які складаються з пісковику або гравію.

Раніше Фокус писав про те, що відомо про знайдені в Африці камені, які живлять лампочки.