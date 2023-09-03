Найзнаменитіші споруди у світі: коли та навіщо побудували перші піраміди в Стародавньому Єгипті (фото)

Найперші піраміди можна порівняти за віком зі знаменитим Стоунхенджем у Великій Британії.

Піраміди Стародавнього Єгипту є одними з найвідоміших споруд на Землі, й досі, через тисячі років, вони все ще стоять. Але коли вперше побудували піраміди й навіщо їх узагалі будували? Про це пише Live Science.

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Перша піраміда в Стародавньому Єгипті

За словами історика Марка Ван Де Мієрупа з Колумбійського університету, що в США, першу піраміду в Стародавньому Єгипті було побудовано за часів правління фараона Джосера майже 4700 років тому. А найостаннішу піраміду — за правління фараона Яхмоса I майже 3500 тисячі років тому. Тобто ці піраміди були побудовані в період між 2700 роком до нашої ери й 1500 роком до нашої ери, і вони приблизно такого самого віку, що й знаменитий Стоунхендж, який був спочатку побудований між 4000 і 5000 років тому. Піраміди є гробницями для правителів Стародавнього Єгипту, хоча після 1500 року до нашої ери фараонів стали ховати в Долині Царів у підземних гробницях.

Піраміда Джосера Фото: Wikipedia

За словами Ван Де Мієрупа, піраміда Джосера спочатку була побудована як прямокутна гробниця, а потім її розширили до ступінчастої піраміди. Стародавні написи вказують на те, що будівництвом цієї піраміди керував архітектор Імхотеп.

Навіщо в Стародавньому Єгипті будували піраміди?

Учені досі не можуть точно сказати, чому фараони вирішили використовувати піраміди як свої гробниці. За словами єгиптолога Рега Кларка, спочатку для фараонів будували невеликі надземні гробниці, які легко могли розграбувати. Тому однією з причин будівництва величезний монументальних споруд історики вважають захист від грабіжників. Із іншого боку, на думку вчених, ступінчаста піраміда утворювала свого роду "сходи в небо", тобто в загробний світ.

Важливо зазначити, що ступінчасті піраміди, починаючи з піраміди Джосера, почали будувати з каменю, тоді як попередні гробниці будували із сирцевої цегли, що складається з глини й інших домішок. Тому ці споруди стали набагато міцнішими й довговічнішими.

Піраміда Хеопса Фото: Wikipedia

Ще одним фактором, що сприяв будівництву пірамід, учені називають релігійні причини. За словами Мирослава Вернера з Карлового університету, що в Чехії, коли фараон Джосер прийшов до влади, то вплив бога Сонця Ра зріс. Це могло призвести до того, що фараони намагалися стати ближче до Сонця завдяки високим пірамідам.

Знамениті піраміди Стародавнього Єгипту

Якими б не були причини будівництва пірамід, фараони в Стародавньому Єгипті продовжували їх будувати понад тисячу років. Наприклад, фараон Снофру (правив Стародавнім Єгиптом у 2575-2551 рр. до н.е.) побудував перші піраміди з плоскими сторонами в Дахшурі. Вони складалися з "Ламаної" піраміди (названої так через незвичайний кут) і "Рожевої" піраміди (названої на честь її кольору).

"Ламана" піраміда Фото: Wikipedia

Мабуть, найвідомішою пірамідою залишається піраміда Хеопса, яка колись була одним із семи чудес світу й вважається головною серед Великих пірамід у Гізі. Цю гробницю було побудовано для фараона Хеопса, який правив Стародавнім Єгиптом у 2551-2528 рр. до н. е. Другою за значущістю Великою пірамідою вважають піраміду Хефрена, побудовану разом із Великим Сфінксом. Хефрен правив Стародавнім Єгиптом у 2520-2494 рр. до н. е.

Піраміда Хефрена Фото: Wikipedia

Досі вчені точно не знають, чому фараони перестали будувати піраміди, але, можливо, це було пов'язано з міркуваннями безпеки. Фараони, можливо, сподівалися, що будівництво гробниць у Долині Царів ускладнить розграбування їхніх могил, адже піраміди грабували ще тисячі років тому.

Фокус уже писав про те, що вчені відтворили запах потойбічного життя Стародавнього Єгипту. Нам багато що відомо про Стародавній Єгипет, проте деякі питання не мають відповіді. Вчені планують дати відповідь на одне з цих запитань, відтворивши аромат бальзаму, який використовували для муміфікації Сенетней, єгипетської жінки, які жила понад 3500 років тому.